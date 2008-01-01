Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 15 января 2019 | 22:16

На 15 января 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- ассистент руководителя проекта;

- бетонщик;

- бригадир (в области строительства);

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автобуса (работа в Калкунах);

- водитель автомобиля;

- водитель автоцистерны/молоковоза;

- водитель легкого грузовика;

- главный налоговый инспектор;

- грузчики;

- дамские парикмахеры;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- жестянщик;

- забойщик крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инженер-механик;

- инженер-электрик;

- инженер технических систем безопасности;

- инструктор (Илуксте);

- каменщики;

- кладовщик;

- комплектовщик (работа в Риге);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- контролёр (металлообработка);

- коптильщики мяса;

- кровельщик;

- кулинар (работа в Рандене);

- маляры;

- массажист;

- мастер (в области электротехники);

- медсестра;

- механик в цех;

- мойщик (мясоперерабатывающее предприятие);

- монтажник строительных конструкций;

- монтажник трубопровода;

- монтёр слаботочных систем;

- мужской парикмахер;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор компьютеризированного металлообрабатывающего станка с числовым программным управлением;

- оператор станка для гибки металла;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочник;

- официанты;

- охранники;

- планировщик материалов;

- плиточник;

- плотники;

- повара;

- подсобный работник;

- помощник автомеханика;

- помощник врача;

- помощник повара;

- посудомойка;

- почтальоны;

- преподаватель занятий по интересам (работа в Калупе);

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- пчеловод;

- работник в лес;

- работник коммерческой сделки;

- работник склада;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководители структурных подразделений (машиностроение/металлообработка);

- руководитель отдела закупок;

- руководитель производства (машиностроение);

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- сельскохозяйственный рабочий;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесарь-ремонтник;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- социальный опекун (работа в Калупе);

- социальный реабилитолог (работа в Калупе);

- специалист по делам молодежи (работа в Науене);

- специалист по маникюру;

- старшие консультанты;

- старший смены (металлообработка);

- строитель;

- столяры;

- техник холодильных систем;

- технологи;

- торговый представитель;

- уборщики;

- фармацевт;

- швеи;

- штукатуры;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёр;

- эрготерапевт (работа в Калкунах).

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873.

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484368; 25714617.



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