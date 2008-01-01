В Даугавпилсе отзвучали "Серебряные колокола"

Новости Культура | 14 января 2019 | 20:08

На прошедшей неделе в Даугавпилсе в 13-й раз отзвучал Международный фестиваль духовной музыки «Серебряные колокола». Он собрал более 2 000 участников из 9 стран. Конкурсанты из Беларуси, Чехии, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Германии на протяжении четырех дней дарили даугавпилчанам настоящий праздник музыки, выступая в рамках конкурсной программы на концертах, часть из которых проходила в храмах города.

В первый день фестиваля состязались солисты. В пятницу борьбу за звание лучшего в своей группе и возможность побороться за главный приз начали вокальные коллективы. Вечером того же дня в костеле Святого Петра в Веригах прошло богослужение с участием зарубежных вокальных коллективов, во время которого была зажжена свеча – символ света Вифлеемской звезды. Она была доставлена в Центр Латышской культуры на церемонию открытия фестиваля.

Открывая фестиваль, первый вице-мэр Даугавпилса Игорь Прелатов высказал искреннюю радость возможности принимать талантливых гостей из ближнего и дальнего зарубежья во время, когда в городе еще царит светлая атмосфера Рождества, и этот праздник – возможность продлить присутствие света в нашей жизни.

Фестиваль проходит с 1999 года, ежегодно обогащаясь новыми традициями. В этом году на нем впервые зазвучала латышская духовная музыка.

Международное жюри, оценивавшее конкурсантов, отметило высокий уровень фестиваля, выдвинув на соискание Гранд-При девятерых претендентов из Латвии, России, Беларуси и Польши. Оценивалась не только техническая точность, но и душевность исполнения.

Даугавпилсские вокалисты в жесткой конкуренции показали хорошие результаты: Натаниэль-Симха Расначс получил главный приз в своей категории на конкурсе юных исполнителей, смешанный хор 13-й школы «Nojauta», хор русского Лицея «ILLIOS», хор 3-й средней школы и несколько коллективов музыкальной школы им.С.Брока получили первую степень, а вокальный ансамбль музыкальной школы им.С.Брока «Cantat» завоевал право представлять наш город в борьбе за Гранд-При.

Воскресная борьба за главный приз увенчалась триумфом коллектива из Польши: премию в размере 5 000 евро завоевал хор Гданьского университета.

За время существования «Серебряные колокола» стали одним из самых ярких и значимых событий в культурной жизни Даугавпилса. Фестиваль завоевал популярность в Латвии и за ее пределами высоким уровнем исполнения и организации, с честью неся имя Даугавпилса.

Фестиваль только что завершился, а организаторы уже начали готовиться к следующим «Серебряным колоколам», которые зазвучат в Даугавпилсе через два года. Новый фестиваль принесет новые имена, достижения и сюрпризы.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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