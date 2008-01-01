В Даугавпилсе станет и меньше русских школ, и больше латышских групп в садиках

Новости Общество | 14 января 2019 | 19:20

«В Даугавпилсе в зону риска попадают 3 из работающих в городе 13 средних школ», — рассказала Rus.Lsm.lv руководитель городского Управления образования Марина Исупова. По неофициальным пока данным, все три «проблемные» школы — «меньшинственные». Планируется также заметно увеличить число латышских групп в детских садах.

Ситуация со средними школами определяется тем, что Министерство образования и науки с 2020 года намерено оценивать качество образования в них с учетом индекса обязательных централизованных экзаменов. От этого будет зависеть государственное финансирование. Индекс выводится по результатам основных централизованных экзаменов в 12 классе: латышскому языку, иностранному языку и математике. Учитываются и годовые оценки по этим предметам. Постепенно планка будет подниматься: с 2020 по 2023 год минимальный индекс не может быть менее 40 процентов. с 2024 по 2029 год — 50 процентов, с 2030-го года — 60 процентов. Если результаты хуже, школа не получает государственных средств на реализацию программ среднего образования.

— Конечно,

на дверях такой школы не повесят замок, она просто превратится в основную.

В данный момент три средние школы Даугавпилса не дотягивают до 40 процентов. Я пока не хочу их называть, но к весне вся информация станет общедоступной. Я призываю коллективы всех школ ответственно отнестись к этой проблеме, чтобы в дальнейшем как можно меньше трудностей возникло у детей, — говорит М. Исупова.

Стратегия развития общеобразовательных учебных заведений, разработанная городским Управлением образования, устанавливает также минимальное число учеников в 10-м классе — 22 человека. И в 10-й класс можно попасть, если оценки за централизованные экзамены 9 класса (латышский язык, иностранный язык, математика) не ниже 5 баллов. С «четверками» в среднюю школу брать не будут.

Рассказала М. Исупова и об изменениях в работе дошкольных учебных заведений. Роль латышского языка возрастает:

«Всего у нас 236 детсадовских групп, это постоянная цифра. Меняется пропорция: в 2017 году латышских групп было 78, в 2018-м открылось 6 новых, до 2023-го планируем открыть еще 28. Общее число латышских групп составит, таким образом, 112, остальные — группы нацменьшинств — русские и несколько польских. В старших группах нацменьшинств (5-6 лет) хотим наладить работу двух воспитателей: один будет говорить только по-латышски, второй — только по-русски.

Проблем хватает: среда в Даугавпилсе остается преимущественно русскоязычной, а молодых воспитателей, хорошо знающих латышский язык, переманивают школы».

LSM

