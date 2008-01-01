Понедельник, 14 января: ветер и метель

Новости Латвия | 14 января 2019 | 19:17

В понедельник в Латвии ожидается пасмурная погода. Возможны продолжительные снегопады, местами – дождь и туман, прогнозируют синоптики.

В Курземе и центральных районах страны днем ожидается метель. Скорость ветра составит 5-12 метров в секунду, порывами до 16 метров в секунду. На побережье – до 21 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха достигнет -1..+2 градусов.

В Риге в понедельник будет пасмурно, ожидается продолжительный мокрый снег, а после обеда – метель. Скорость ветра составит 7-11 метров в секунду, порывами до 19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит +1 градусов.

LSM

