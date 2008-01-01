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Новости Латвия | 14 января 2019 | 19:17
Понедельник, 14 января: ветер и метель
В понедельник в Латвии ожидается пасмурная погода. Возможны продолжительные снегопады, местами – дождь и туман, прогнозируют синоптики.
В Курземе и центральных районах страны днем ожидается метель. Скорость ветра составит 5-12 метров в секунду, порывами до 16 метров в секунду. На побережье – до 21 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха достигнет -1..+2 градусов.
В Риге в понедельник будет пасмурно, ожидается продолжительный мокрый снег, а после обеда – метель. Скорость ветра составит 7-11 метров в секунду, порывами до 19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит +1 градусов.
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