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Новости Культура | 12 января 2019 | 19:39

Приглашаем на праздник «Святочные потешки»

ЦРК

Центр русской культуры приглашает детей и взрослых 16 января в 16:00 в Дом культуры Даугавпилсского края «Варпа» (ул. Добелес,30) на озорной и задорный праздник «Святочные потешки».

Рождество Христово было одним из самых любимых праздников на Руси. Им открывался период зимних святок, который длился двенадцать дней, до Крещения 19 января. Святки – время радости, веселья, вечерних посиделок, а также ряженых, гадания, колядования и обильного угощения.

Центр русской культуры бережно хранит народные традиции и обычаи. Каждый год, используя фольклорные мотивы, проходит яркий и веселый праздник «Святочные потешки». Вниманию зрителей любого возраста предлагаются вокальные, танцевальные, балетные номера в исполнении детских и взрослых коллективов.

Забавы и потешки, частушки, танцы и песни о зиме и Рождестве придадут бодрости, душевной радости и сделают незабываемым совместный праздник. В концерте участвуют балетная студия Р. Титковой «Антрэ», ансамбль «Унисон» музыкальной студии Дворца культуры и ансамбли Центра русской культуры: «Русичи», «Славянка», «Вдохновение», хор «Малиновый звон», детский вокальный ансамбль «Русские карагоды» и танцевальный коллектив «Узоры».

Встречаемся 16 января в 16:00 в Доме культуры Даугавпилсского края «Варпа» (ул. Добелес,30) на озорном и задорном празднике «Святочные потешки». Вход свободный.
 

Центр русской культуры

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