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Новости Культура | 12 января 2019 | 19:31
Библиотека приглашает посетить библиотечные уроки
В 2019 году Латгальская Центральная библиотека и филиалы предлагают широкий спектр библиотечных уроков (в целом 39 разных наименований) для всех возрастных групп учащихся школьных и дошкольных образовательных учреждений города Даугавпилса.
Предложение библиотечных уроков Латгальская Центральная библиотека и филиалы обновляют ежегодно, создавая занятия на все новые, актуальные темы, которые связаны с использованием доступных в библиотеке печатных и электронных информационных ресурсов, сохранением, изучением и исследованием культурных ценностей. Содержание уроков адаптировано под разные возрастные группы.
Основу занятий для учащихся дошкольных образовательных учреждений составляют игры и книги с картинками. При помощи различных сказочных образов и героев библиотекари знакомят малышей с библиотекой, ассортиментом доступных книг и правилами пользования библиотекой. Дети младшего и среднего школьного возраста имеют возможность познакомиться с работами знаковых латышских писателей, узнать интересные факты об истории, природе и культуре Латвии, а также о своем родном городе – значимых событиях в истории Даугавпилса, главных культурно-исторических объектах города, выдающихся земляках. Для учащихся старших классов доступны уроки по работе с электронным каталогом библиотеки и базами данных. Помимо этого, предлагаются уроки о новейшей латышской поэзии, о жизни и творчестве выдающегося латышского поэта Ояра Вациетиса, а также на другие актуальные темы.
Учителя могут записать класс на библиотечный урок, предварительно позвонив по контактному телефону соответствующей библиотеки. Полный список библиотечных уроков и контактная информация доступна на домашней странице Латгальской Центральной библиотеки www.lcb.lv в разделе “Bibliotekārās stundas” (библиотечные уроки).
LCB
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