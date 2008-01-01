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Новости Культура | 12 января 2019 | 19:21

В Даугавпилсском театре - премьера комедии «100 ночных недоразумений»

26 января в 18:00 в Даугавпилсском театре начнется спектакль «100 ночных недоразумений». Эта комедия на русском языке – режиссерский дебют для взрослых актера Мариса Корсиетса.

Марис Корсиетс известен зрителям Даугавпилсского театра не только как актер, но и как режиссер нескольких постановок для детей («Красная Шапочка и сказочный лес», «Рождество волка Вилмарса» и другие). Комедия «100 ночных недоразумений» станет первой режиссерской работой Мариса Корсиетса для взрослых. Он отмечает, что спектакль – своего рода вызов, так как комедия вовсе не самый легкий жанр: «Чтобы люди от души смеялись, их не надо специально смешить, нужно играть по принципу чем больше правды, тем лучше».

В основе спектакля лежит пьеса французского драматурга Марка Камолетти La bonne Anna! («Ох, уж эта Анна!»). Это его первая пьеса, которая после премьеры в 1958 году во Франции вызвала такой восторг публики, что ее сыграли еще 1300 раз. «Ох, уж эта Анна!» стала началом блистательной карьеры Камолетти, он написал еще множество пьес, в том числе одну из самых популярных «Боинг-Боинг», внесенную в Книгу рекордов Гиннесса. Произведения Марка Камолетти переведены на 55 языков.

«100 ночных недоразумений» - классическая комедия положений, рассказывающая о ловкой служанке Анне и супружеской паре, немного уставшей от семейной рутины. В один прекрасный день муж должен срочно поехать в командировку, жена навестить своих родителей, а Анна – родственников, живущих в деревне. Однако дом остается пустым ненадолго… Героев в течение одной ночи ожидает сотня ночных приключений, и благодаря усилиям служанки финал будет очень неожиданным!

В каждой шутке есть доля правды, а в каждой комедии – правда жизни. Начиная 2019 год комедией «100 ночных приключений», Марис Корсиетс советует зрителям не забывать, что часто мы ищем счастья где-то далеко и не замечаем, что оно где-то совсем близко, рядом. Об этом и будет спектакль.

Сценограф и художник по костюмам – Эгилс Вилюмовс, художник по свету – Сергей Васильев. В ролях: Жанна Лубгане, Ирина Кешишева, Михаил Самодахов, Елена Нетёсина, Александр Комаров.

Премьера спектакля – 26 января в 18:00; ближайший спектакль 1 марта в 18:30. Спектакль адресован зрителям старше 16 лет.
 

Даугавпилсский театр

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