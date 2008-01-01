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Новости В мире | 12 января 2019 | 18:57
В центре Парижа прогремел взрыв
Сильный взрыв произошел 12 января, в субботу утром после пожара в булочной в центре Парижа. Инцидент случился на улице Тревизо в девятом округе, где находятся Парижская опера и знаменитые магазины на бульваре Осман. От места происшествия также можно пешком дойти до Лувра.
По данным Le Figaro, пострадали не менее 20 человек, из них двое в тяжелом состоянии. Семеро получили серьезные ранения, 11 - легкие. В числе пострадавших как минимум трое пожарных. О погибших не сообщается. Основной версией взрыва пока что называется утечка газа.
Зданию нанесен значительный ущерб. Практически весь первый этаж выгорел, выбиты стекла и ставни, в квартирах сорвало двери с петель. Кроме того, взрыв уничтожил несколько автомобилей, припаркованных перед домом.
Жители соседних улиц рассказывают, что ощущали подземные толчки и приняли их за землетрясение. Некоторые были эвакуированы с помощью пожарных лестниц.
На место прибыли министр внутренних дел Кристоф Кастанер, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и мэр Парижа Анн Идальго.
Взрыв произошел в преддверии очередных манифестаций "желтых жилетов", которые, по прогнозам властей, будут гораздо более многочисленными, чем неделю назад. Тогда в По официальным данным, 5 января в протестах по всей Франции приняли участие около 50 тысяч человек, из которых 3,5 тысячи - в Париже.
Как передает RFI со ссылкой на интервью префекта Парижа Мишеля Дельпеша, каждую неделю отмечается рост насилия со стороны участников акций. Так, 5 января неизвестные выбили ворота в здании, где заседает спикер правительства Бенжамен Гриво, и разбили служебные автомобили. В Дижоне демонстранты напали на полицейскую казарму.
По словам Дельпеша, атаке подвергаются в первую очередь органы власти, при этом манифестанты действуют небольшими группами. В субботу в охране порядка по всей Франции задействованы 80 тысяч полицейских и жандармов, из них 5 тысяч - в Париже. На улицы столицы также выведено 14 бронеавтомобилей.
Как сообщает AP, в Париже закрыты станции метро и некоторые магазины, особенно возле правительственных учреждений и в районе Елисейских полей. Во время предыдущих акций протеста эти магазины неоднократно подвергались нападениям.
"Желтые жилеты" проводят акции протеста с середины ноября в знак протеста против повышения цен и налогов на топливо. Сначала это было стихийное движение автомобилистов, которые скооперировались в социальных сетях. Люди выходили на улицы французских городов в желтых светоотражающих жилетах, блокировали дороги и топливохранилища.
Со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам. В Париже акции протеста вскоре переросли в беспорядки. Манифестанты строили баррикады, жгли покрышки и целые автомобили, разгромили музей в Триумфальной арке и дорогие магазины в центре столицы.
В результате власти отказались от повышения налога на горючее в течение всего 2019 года. Президент Франции Эмманюэль Макрон также пообещал увеличить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда и другие меры по улучшению социально-экономического положения граждан.
С конца декабря "желтые жилеты" требуют отставки Макрона и проведения референдумов для утверждения новых законов. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 7 января заявил, что правительство готовит законопроект, который усилит наказания за участие в не заявленных акциях протеста, а также за столкновения с полицией и погромы. Он будет представлен парламенту в начале февраля.
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