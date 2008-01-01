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Новости Латвия | 12 января 2019 | 18:31

Годовая инфляция - 2,5%: "коммуналка" подорожала на 4,6%, транспорт - на 4%

Пресс-фото

Средняя годовая инфляция в Латвии в 2018 году составила 2,5%, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении.

В декабре 2018 года потребительские цены в Латвии по сравнению с ноябрем снизились на 0,4%, за год - по сравнению с декабрем 2017 года - повысились на 2,6%.

За месяц цены на товары понизились на 0,8%, на услуги - повысились на 0,6%, за год - повысились соответственно на 2,3% и на 3,1%.

Наибольшее влияние на изменения среднего уровня потребительских цен за год оказал рост цен на связанные с жильем товары и услуги (на 4,8%), алкогольные напитки и табачные изделия (на 6%), связанные с транспортом товары и услуги, услуги ресторанов и гостиниц (на 4%), здравоохранения (на 2,7%), в группе различных товаров и услуг (на 2,9%).

Наибольшее влияние на изменения среднего уровня потребительских цен за месяц оказало снижение цен на одежду (на 2,2%) и обувь (на 4,6%), связанные с транспортом товары и услуги (на 0,8%), обустройство жилья (на 1,9%), в группе различных товаров и услуг (на 1,6%) и повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 0,6%).

Делфи

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