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Новости Экономика | 12 января 2019 | 18:28
Самой высокой безработица оставалась в Латгале - 14,7%
В декабре прошлого года зарегистрированная безработица в Латвии составила 6,4% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в ноябре, но на 0,4 процентного пункта меньше, чем в конце 2017 года, сообщили в Государственном агентстве занятости (ГАЗ).
В конце 2018 года в ГАЗ было зарегистрировано 59 588 безработных, что на 2133 человека больше, чем в ноябре, и на 3533 человека меньше, чем в конце 2017 года.
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце прошлого года был в Рижском регионе - 4,2% (на 0,1 процентного пункта меньше декабря 2017 года). Самой высокой безработица оставалась в Латгале - 14,7%, что на 1,1 процентного пункта меньше конца 2017 года.
В Земгале уровень зарегистрированной безработицы в декабре прошлого года составил 6,2% (в конце 2017 года - 6,5%), в Видземе - 6,4% (7,5%), в Курземе - 7,5% (7,7%).
В столице уровень зарегистрированной безработицы в конце 2018 года составил 3,9%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем годом ранее.
В 2017 году зарегистрированная безработица в Латвии составляла 6,8% экономически активного населения.
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