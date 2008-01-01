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Новости Общество | 12 января 2019 | 18:26

Минобороны расширит территорию военной базы Земессардзе в Резекне

Zemessardze

Министерство обороны Латвии планирует расширить военную базу Земессардзе в Резекне, выяснило агентство LETA.

Минобороны подготовило для рассмотрения в правительстве информацию об изъятии нескольких объектов недвижимости для расширения базы в Резекне. В Минобороны объясняют, что имущество для министерства необходимо, чтобы обеспечить расширение базы 32-го батальона Земессардзе и повысить физический уровень безопасности.

Министерство хочет изъять недвижимость фирмы SIA "Marīza M", которая принадлежит резекненскому самоуправлению, на улице Виляну, 15A. Недвижимость включает в себя участок земли и административное здание. На участке также находится частично снесенное здание. Кроме того, минобороны намерено изъять землю на ул.Виляну, 15В, принадлежащую одному юридическому лицу. В целом общая площадь двух участков составляет один гектар.

После решения кабинета министров минобороны начнет изъятие недвижимости, процесс будет выполняться из своих бюджетных средств.

В прошлом году минобороны значительно развило свою военную инфраструктуру. Самые крупные инвестиции были вложены в базу в Адажи, где службу несут не только военнослужащие Латвии, но и батальоны НАТО. В ближайшие 4 годы минобороны планирует начать развитие инфраструктуры шести новых баз батальонов Земессардзе — в Елгаве, Бауске, Добеле, Крустпилсе, в Гулбенском и Резекненском краях.

Delfi

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