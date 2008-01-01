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Новости Общество | 12 января 2019 | 18:15
Даугавпилчане доказали: в мире точно есть любовь
С 20 ноября прошлого года по 10 января нынешнего в Даугавпилсе проходила акция «В этом мире есть любовь», в ходе которой неравнодушные люди собирали подарки для детей с особыми потребностями. На заключительном мероприятии молодые волонтеры местного комитета Латвийского Красного креста подарки раздали и еще подарили ребятам музыкальную сказку.
— Рождественско-новогодние акции мы проводим ежегодно в сотрудничестве с Социальной службой городского самоуправления, только аудитория, получающая подарки, меняется, — пояснила Rus.Lsm.lv глава Даугавпилсского комитета Латвийского Красного Креста Хелена Солдатенок. — Социальная служба при помощи СМИ проводила опрос, и
горожане сами выбрали аудиторию — семьи, где есть ребенок-инвалид. Собрано 100 подарков.
Кроме этого, на указанный нами счет перечислены деньги, и 87 семьям мы сможем сделать денежные подарки — каждой не меньше 15 евро.
Волонтеры Даугавпилсского комитета Латвийского Красного Креста рассказали, что стояли в супермаркетах и предлагали посетителям что-нибудь купить для детей. Подарки можно было приносить и в специальные пункты приема. По словам волонтеров, люди год от года становятся отзывчивее, добру и милосердию, как и любви, «все возрасты покорны».
Для ребят собрали мягкие игрушки, развивающие игры, канцелярские товары, красивые шарфы, варежки, носки, материалы для рукоделия и, конечно же, сладости.
«Мы старались для детей. Очень приятно видеть их счастливые лица и лица людей, несущих подарки. С нами советовались, что лучше купить; в каждый подарок вложено много любви, не было равнодушных дарителей. И мы уже давно поняли: дарить подарки не менее приятно, чем получать», — поделились мыслями добровольцы Красного Креста и помчались переодеваться в фей, звездочетов и других персонажей, чтобы подарить детям сказочное представление.
Кстати, о любви. Один из юных дарителей написал ребятам письмо. Имя свое он не назвал, подписался «тайный фанат». Вот текста письма в сокращении: «Привет всем! Рождество и Новый год — это такие особые праздники, сближающие семью. Но праздники не бывают без подарков. Я дарю вам двух зверьков — маленького белого кролика Чинка и большого зайца. Я не придумал зайцу имя, но он всегда рядом со мной и сидит у меня на спине. Позаботьтесь о них, и они обязательно подарят вам свою любовь. Я всем желаю здоровья и много-много любви…»
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