Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 января
Именины:
Рейна, Рейнхолдс, Рейнис, Ренатс / Антон, Ирина
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Взаимоотношения с окружающими сегодня могут оказаться весьма тернистой тропой. Если можете, сведите контакты к минимуму, не можете - не обращайте ни на что внимания.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -2 .. -4 C
- День
- -1 .. 1 C
- Вечер
- -1 .. -3 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1533 ()
|GBP
|0.9002 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|77.3679 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
7. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
8. Вытяжки на кухне: ГПСС разъясняет, как будет проверять квартиры
9. Вооруженный ножом хулиган устроил драку в трамвае и ранил пассажира
10. В Даугавпилсе всё реальнее сценарий внеочередных выборов
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 12 января 2019 | 18:10
Даугавпилсcкая дума почти досиделась до принудительного роспуска
Почти два месяца Даугавпилс живёт без мэра. 22 ноября прошлого года Рихарда Эйгимса («Наша партия») в очередной раз сняли с этой должности. В отличие от предыдущих случаев, спешить с назначением нового главы города никто не стал. Обычно такие вопросы решались в течение ближайших суток, а тут — затишье, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.
Почему именно два месяца настолько принципиальны? По закону о самоуправлениях, если в течение этого времени депутаты не организуются и не выберут нового градоначальника, Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию направляет в Сейм законопроект о роспуске текущей думы, назначается временная администрация, которая и определяется с датой новых выборов.
В министерстве объясняют, что в этом ничего личного – таков закон. Никто не смотрит, была ли возможность договориться или не было, велись переговоры или нет. Не назначили до 22 января — получайте по всей строгости закона.
Когда осенью партия «Согласие» активно продвигала идею перевыборов, ее основные политические оппоненты из Латгальской партии заявляли о бессмысленности этой затеи, а 3 января этого года уже выступили с манифестом о налаживании нормальной работы гордумы до перевыборов (считая одновременно, что «Согласие» снова фактически создало коалицию с Эйгимсом, только это обстоятельство не афиширует).
От таких хитросплетений у обычного человека голова идёт кругом. Для большинства горожан эти игры не представляют интереса. Знакомые автора, далёкие от городской политики (счастливые люди!), периодически спрашивают: «А кто у нас мэр? Новый или старый?»
Бывало, в городскую думу проходили депутаты и от семи партийных списков, но таких резких кренов и переходов не было. События же при нынешнем созыве — чистый триллер. Вот смотрите.
В 2017 году после июньских выборов в думу прошли три партии: Латгальская (ЛП) — 6 депутатов, «Согласие» (С) — 5 и «Наша партия» (НП) — 4.
Образуется коалиция С + НП. Андрей Элксниньш (С) становится мэром, Рихард Эйгимс (НП) — его замом. Спустя два месяца коалиция распадается.
Элксниньша вынимают из мэрского кресла, куда тут же в очередной раз садится Эйгимс — теперь уже при поддержке от ЛП. Все предрекают недолговечность этому союзу, но он просуществует больше года.
В октябре уже 2018-го ЛП выходит из коалиции с «нашими» Эйгимса, однако тот ещё более месяца остается на посту руководителя города. И только 22 ноября проходит голосование по его смещению. За отставку голосуют депутаты от «Согласия» и Латгальской партии.
Параллельно проводятся рокировки на постах заместителей и громко звучат взаимные обвинения в неумении управлять городом, привлекать финансирование и т. д.
При таком раскладе, когда все вроде бы уже друг с другом успели и подружить немного, и страшно рассориться, вообще неясно, что ждёт Даугавпилс уже в ближайшую неделю.
Хотя потерпеть осталось совсем немного.
Увидим ли мы феерическое избрание главы города в последний момент последнего дня второго месяца? Или Даугавпилс станет первым самоуправлением с думой, по закону распущенной из-за неспособности отцов города избрать городского голову?
Хорошо все-таки, что есть вещи, с думой никак не связанные: как завестись в эти морозные дни, успеть развезти детей по школам и детсадам, дать «прикурить» соседу, чей аккумулятор не сдюжил в пришедшие «минуса». Или самому бегать с проводами и искать помощи.
Добавить комментарий