Даугавпилсcкая дума почти досиделась до принудительного роспуска

Новости Политика | 12 января 2019 | 18:10

D-fakti.lv D-fakti.lv

Почти два месяца Даугавпилс живёт без мэра. 22 ноября прошлого года Рихарда Эйгимса («Наша партия») в очередной раз сняли с этой должности. В отличие от предыдущих случаев, спешить с назначением нового главы города никто не стал. Обычно такие вопросы решались в течение ближайших суток, а тут — затишье, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Почему именно два месяца настолько принципиальны? По закону о самоуправлениях, если в течение этого времени депутаты не организуются и не выберут нового градоначальника, Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию направляет в Сейм законопроект о роспуске текущей думы, назначается временная администрация, которая и определяется с датой новых выборов.

В министерстве объясняют, что в этом ничего личного – таков закон. Никто не смотрит, была ли возможность договориться или не было, велись переговоры или нет. Не назначили до 22 января — получайте по всей строгости закона.

Когда осенью партия «Согласие» активно продвигала идею перевыборов, ее основные политические оппоненты из Латгальской партии заявляли о бессмысленности этой затеи, а 3 января этого года уже выступили с манифестом о налаживании нормальной работы гордумы до перевыборов (считая одновременно, что «Согласие» снова фактически создало коалицию с Эйгимсом, только это обстоятельство не афиширует).

От таких хитросплетений у обычного человека голова идёт кругом. Для большинства горожан эти игры не представляют интереса. Знакомые автора, далёкие от городской политики (счастливые люди!), периодически спрашивают: «А кто у нас мэр? Новый или старый?»

Бывало, в городскую думу проходили депутаты и от семи партийных списков, но таких резких кренов и переходов не было. События же при нынешнем созыве — чистый триллер. Вот смотрите.

В 2017 году после июньских выборов в думу прошли три партии: Латгальская (ЛП) — 6 депутатов, «Согласие» (С) — 5 и «Наша партия» (НП) — 4.

Образуется коалиция С + НП. Андрей Элксниньш (С) становится мэром, Рихард Эйгимс (НП) — его замом. Спустя два месяца коалиция распадается.

Элксниньша вынимают из мэрского кресла, куда тут же в очередной раз садится Эйгимс — теперь уже при поддержке от ЛП. Все предрекают недолговечность этому союзу, но он просуществует больше года.

В октябре уже 2018-го ЛП выходит из коалиции с «нашими» Эйгимса, однако тот ещё более месяца остается на посту руководителя города. И только 22 ноября проходит голосование по его смещению. За отставку голосуют депутаты от «Согласия» и Латгальской партии.

Параллельно проводятся рокировки на постах заместителей и громко звучат взаимные обвинения в неумении управлять городом, привлекать финансирование и т. д.

При таком раскладе, когда все вроде бы уже друг с другом успели и подружить немного, и страшно рассориться, вообще неясно, что ждёт Даугавпилс уже в ближайшую неделю.

Хотя потерпеть осталось совсем немного.

Увидим ли мы феерическое избрание главы города в последний момент последнего дня второго месяца? Или Даугавпилс станет первым самоуправлением с думой, по закону распущенной из-за неспособности отцов города избрать городского голову?

Хорошо все-таки, что есть вещи, с думой никак не связанные: как завестись в эти морозные дни, успеть развезти детей по школам и детсадам, дать «прикурить» соседу, чей аккумулятор не сдюжил в пришедшие «минуса». Или самому бегать с проводами и искать помощи.

LSM