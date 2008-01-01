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Новости Общество | 11 января 2019 | 22:41
Награды Даугавпилсской гордумы привязали к денежным премиям
На основании предложения, поступившего от депутатов Думы, внесены поправки в Положение о наградах Даугавпилсской городской думы. Вопрос был рассмотрен на комитетах, а окончательное решение депутаты примут на заседании Думы.
Поправки определяют конкретные суммы денежных премий, которые будут полагаться получателям наград Думы. Обладатели Приза года получат по 500 евро, Почетные даугавпилчане – 1 000 евро, обладатели награды За жизненный вклад – 1 500 евро.
Впредь благодарственные грамоты Думы будут вручаться даугавпилчанам так же за отвагу и самоотверженные поступки в чрезвычайных ситуациях.
Решение о присуждении награды «За жизненный вклад» будут принимать депутаты Думы, выдвинутые кандидатуры предварительно будут рассматриваться специально созданным Советом по присуждению наград.
Daugavpils.lv
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