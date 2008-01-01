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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
11 января
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Результаты ваших героических усилий сегодня будут видны как никогда. Кроме того, у вас остается шанс углубить их и упрочить, если, конечно, дело того стоит.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 11 января 2019 | 17:54
Полиция разыскивает пропавшего без вести 12-летнего школьника
Даугавпилсский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Алексея Балинского (2006 г.р.), которого в последний раз видели 10 января в Даугавпилсе.
Его приметы: рост 164 см, среднего телосложения.
Был одет: темные спортивные брюки, темно-синяя куртка, темно-синяя шапка, черные туфли.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 654 03302; 110. Или обращаться в ближайший участок полиции.
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