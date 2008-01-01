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Новости Латвия | 11 января 2019 | 17:52

Названы самые популярные детские имена 2018 года в Латвии: в лидерах — Роберт и София

Управление по делам гражданства и миграции поделилось рейтингом имен, которые выбрали родители для новорожденных с 1 января по 30 декабря 2018 года. Самым распространенным мужским именем стало имя Роберт (240 новорожденных), а женским — София (284 новорожденных).

Следом за Робертом в десятку вошли мужские имена: Оливер (220 мальчиков), Маркус (177), Марк (173), Карлис (171), Адриан (167), Даниэль (166), Густав (166), Эмиль (163) и Эрнест (156).

Девочек же в прошлом году чаще всего называли следующими именами: Алиса (230), Эмилия (229), Анна (219), Марта (196), Амелия (149), Паула (147), Дарта (141), Элизабете (139) и Эстер (131).

Как отмечают в УДГМ, имя Роберт вот уже около двадцати лет входит в десятку самых популярных мужских имен в Латвии, в прошлом году это имя также возглавляло список самых популярных имен. Такие же стабильные позиции и у женского имени София.

Примечательно, что из топ-10 исчезли такие популярные имена, как Александр (всего 149 новорожденных с этим именем) и Артем (124). Примерно та же ситуация наблюдается и с женскими именами: из списка самых популярных женских имен в прошлом году пропали Виктория (125 новорожденных) и Эльза (105).

Delfi
 

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