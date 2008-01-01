С 20 января в Латвии начнутся морозы

Новости Латвия | 11 января 2019 | 17:44

В выходные во многих регионах Латвии ожидается небольшая оттепель, однако во второй половине следующей недели придут морозы, свидетельствует прогноз.

В субботу температура в Латвии будет в основном около нуля, в Курземе — стабильная оттепель. В свою очередь, в ночь на воскресенье столбики термометра по всей стране опять опустятся ниже нуля — ожидается -1... -6 градусов, в Видземе — до -9 градусов. Днем — от плюс 2 до минус 3.

В выходные местами продолжатся осадки — в основном снег и мокрый снег, на побережье — дождь. Больше всего снега будет в Видземе.

На следующей рабочей неделе ожидаются частые осадки, сильный ветер. На востоке страны — снег и метель, на побережье в начале недели также возможны дожди. В свою очередь, во второй половине недели придут холодные воздушные массы, и 20 января начнется период устойчивых, временами сильных морозов.

LSM

