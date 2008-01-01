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Новости Общество | 11 января 2019 | 17:42
В Даугавпилсе создадут регистр индивидуальных туалетов
В Даугавпилсе будет свой регистр туалетов — в него внесут сведения обо всех коллекторах, выгребных ямах и других канализационных системах, не подключенных к централизованной канализации. Таких объектов, по подсчетам муниципального предприятия Daugavpils Ūdens, в городе может насчитываться до 4000, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.
Зарегистрировать свою домовую канализацию придется тем горожанам, у которых нет подключения к центральной системе канализации. Нередко у них просто не имеется технической возможности подключиться. Опрошенные на улице журналистами даугавпилчане скептически отозвались о новом требовании.
«Если они 50 лет так жили, то они будут ругаться. Но с другой стороны, если они будут зарегистрированы, то к чему это приведет? Для чего нужен этот учет? Если для экологии — то хорошо, здорово, молодцы. А если я, к примеру, отжила 50 лет в частном доме, а тут говорят, зарегистрируй свой туалет, и что я им скажу? Ничего».
«Не знаю, правильно ли это. А что, будет штраф? Это просто желание государства еще с чего-то получить? Кого-то наказать? Пользы не вижу. Думаю, что на людей это ляжет дополнительным бременем».
«Это логично. Единственное, что скажу: это очередная фишка, чтобы пополнить бюджет нашей богатой страны. Потому что это не та вещь, которую надо было бы сейчас ставить в приоритет. Есть вещи, над которыми надо подумать серьезней и в первую очередь. Да, наверное, надо, но...»
Жители Даугавпилса, которые проживают в частном секторе и не имеют централизованного подключения, пока не задумываются, что последует за появлением регистра. Большинство считает, что когда наступит ясность, тогда и надо будет что-то делать. Многие придерживаются принципа «решать проблемы по мере их поступления». Член правления Daugavpils Ūdens Гирт Коленда рассказал, что регистр предстоит создавать муниципальному предприятию:
«Мы будем смотреть, у кого какие септики, какие объемы. Это все будем вводить в регистр и сообщать самоуправлению, что находится у нас в городе вне централизованных систем. Это — септики, сухие туалеты, то есть полностью всё, что не подключено к централизованной системе. В городе примерно 3,5-4 тысячи частных домов, которые не подключены к нашим системам».
Такое решение принято из-за требования новых правил Кабинета министров Латвии, которые вступили в силу летом 2017 года, продолжает Гирт Коленда.
«Это все связано с тем, чтобы люди, у которых нет такой возможности (пользоваться централизованной канализацией), привели в порядок свои системы, чтобы они были герметичны. Самое главное — это защита окружающей среды и своего здоровья, чтобы все системы были герметичны и хорошо работали. Я думаю, что у большинства с этим все в порядке».
Проверкой туалетов Daugavpils Ūdens заниматься не будет. В его обязанности входит только ведение регистра.
«Мы не проверяем, а будем вести регистр согласно той информации, которую дадут нам сами жильцы. Жителям придется прийти к нам, чтобы описать свою систему, чтобы мы могли ввести в регистр всю информацию».
Пока на предприятии отмечают, что со стороны горожан это должна быть добровольная регистрация, и каких-либо штрафов и административной ответственности не предусмотрено. Однако сейчас правила находятся в разработке, и есть вероятность, что какие-то штрафные санкции впоследствии могут появиться.
Как уже сообщал Rus.lsm.lv, все индивидуальные водоочистные сооружения в поселках и в черте города, все подземные емкости и так называемые септики, не подсоединенные к централизованной канализации, с 1 января 2019 года начнут регистрировать в особой единой муниципальной базе данных, и на эти сооружения будут распространяться новые требования содержания. Правила не касаются малонаселенных сельских территорий, в том числе хуторов. Ряд крупных самоуправлений уже издали свои правила на этот счет.
Согласно правилам Кабинета министров, самоуправления к созданию такого регистра должны приступить с 1 января этого года и завершить работу до 31 декабря 2021 года. Владелец, чьи системы не подключены к центральной канализации, должен привести их в порядок до конца 2021 года.
Правила никак не запрещают использование сухих или переносных туалетов. Но ожидается, что больше всего проблем и расходов может возникнуть у владельцев выгребных ям, которые нередко негерметичны.
В настоящее время децентрализованными системами канализации в поселках и городах пользуется около 276 тысяч жителей Латвии.
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