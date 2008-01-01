Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
11 января
Всемирный день «спасибо»
Именины:
Франциска, Смайда / Вениамин, Георгий
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении, чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -11 .. -13 C
- Утро
- -10 .. -12 C
- День
- -7 .. -9 C
- Вечер
- -5 .. -7 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1535 ()
|GBP
|0.9042 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|77.2491 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
7. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
8. В городском музее появилась новая мультимедийная программа
9. 6 января вход в Музей шмаковки по особой цене
10. Объявлена подача заявок на конкурсную выставку художников Латгальского региона
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 11 января 2019 | 17:39
Пятница, 11 января: морозно, но скоро оттепель
Сегодня в Латвии поначалу будут держаться минусовые температуры, но уже во второй половине дня столбик термометра поднимется на 2-3 градуса, прогнозируют синоптики.
С утра будет -7 на востоке до 0...+1 градуса на западе страны. Осадки в виде снега ожидаются по всей Латвии. А вот потом в большинстве регионов начнется оттепель. Причем на западе, в прибрежных районах, небо прояснится, и даже проглянет солнце.
В Риге днем еще в первой половине дня до -5 градусов, а к вечеру столбик термометра поднимется до +1. На протяжении дня будет идти снег. Ветер юго-западный, слабый.
Добавить комментарий