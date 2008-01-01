Пятница, 11 января: морозно, но скоро оттепель

Новости Латвия | 11 января 2019 | 17:39

Сегодня в Латвии поначалу будут держаться минусовые температуры, но уже во второй половине дня столбик термометра поднимется на 2-3 градуса, прогнозируют синоптики.

С утра будет -7 на востоке до 0...+1 градуса на западе страны. Осадки в виде снега ожидаются по всей Латвии. А вот потом в большинстве регионов начнется оттепель. Причем на западе, в прибрежных районах, небо прояснится, и даже проглянет солнце.

В Риге днем еще в первой половине дня до -5 градусов, а к вечеру столбик термометра поднимется до +1. На протяжении дня будет идти снег. Ветер юго-западный, слабый.

LSM

