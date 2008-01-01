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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Политика | 10 января 2019 | 23:28

Х.Солдатёнок освобождена с поста председателя Социального комитета

Daugavpils.lv

10 января на очередном заседании Комитета по социальным вопросам большинством голосов депутатов от занимаемой должности председателя комитета была освобождена Хелена Солдатёнок.

Daugavpils.lv

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