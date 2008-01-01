Против мусоросжигательного завода в Даугавпилсе собрали уже 2 тыс подписей

Новости Экономика | 10 января 2019 | 22:58

D-fakti.lv D-fakti.lv

Жители Даугавпилса выступают против планов построить мусоросжигательный завод в микрорайоне Химиков, сообщает Dautkom TV. Собрано уже 2 тыс подписей.

Местное самоуправление ещё в 2017 году решило реализовать этот проект — и именно в микрорайоне Химиков. Здесь когда-то работал большой завод химволокна, который обанкротился в 90-е. При заводе и появился микрорайон, жители которого сегодня собирают подписи против проекта.

Сейчас идёт процедура оценки влияния завода на среду. Он будет находиться всего в 0,5 км от жилья. Параллельно проходит процесс общественного обсуждения проекта: по меньшей мере две тысячи жителей поставили свои подписи под документом, осуждающим строительство.

«Мы со своей стороны направим этот вопрос на рассмотрение комиссии по строительству, направим негативное предложение по оценке среды для этого места. Но это не означает остановить проект. Просто надо найти новое место», — отметил экс-мэр города, депутат Янис Лачплесис.

Как уже писал Rus.lsm.lv, опрос горожан летом этого года показал, что более половины жителей Даугавпилса — против создания такого объекта в черте самоуправления.

Проект строительства заводов по сжиганию переработанного мусора в Латвии поддерживает Министерство по охране окружающей окружающей среды и региональному развитию. В Даугавпилсе эту идею курирует предприятие AADSO, которое сортирует мусор на полигоне «Циниши» в Деменской волости Даугавпилсского края, а также собирает мусор в Даугавпилсе. Доли капитала предприятия принадлежат ряду самоуправлений Южной Латгалии. Член правления AADSO Айвар Пуданс объяснил, что завод необходим, чтобы сократить число захораниваемых отходов.

LSM