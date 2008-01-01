Четверг, 10 января: похолодание усиливается

Новости Латвия | 10 января 2019 | 12:19

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня днем в Латвии усилится влияние антициклонического гребня, прогнозируют метеорологи. Ожидается облачная с прояснениями погода, но с утра местами ещё может пройти небольшой снег. Будет холодно.

Ветер слабый. Максимальная температура воздуха -1…-6 градусов, на востоке -5…-9.

В Риге в основном облачно, с утра возможен небольшой снег. Температура -4…-6 градусов.

Медицинский тип погоды - второй, благоприятный.

LSM