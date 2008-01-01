Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 января
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Сегодня вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные особи, к вечеру же вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей у вас крайнюю степень раздражения.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 10 января 2019 | 12:19
Четверг, 10 января: похолодание усиливается
Сегодня днем в Латвии усилится влияние антициклонического гребня, прогнозируют метеорологи. Ожидается облачная с прояснениями погода, но с утра местами ещё может пройти небольшой снег. Будет холодно.
Ветер слабый. Максимальная температура воздуха -1…-6 градусов, на востоке -5…-9.
В Риге в основном облачно, с утра возможен небольшой снег. Температура -4…-6 градусов.
Медицинский тип погоды - второй, благоприятный.
LSM
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