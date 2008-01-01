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Новости Культура | 9 января 2019 | 22:07

Весной в Даугавпилсе снова сбудутся детские мечты

Пресс-фото

2 и 3 марта Даугавпилс вновь станет фестивальной столицей: в городе состоится V Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Мечты сбываются». IV фестиваль прошел здесь в октябре прошлого года.

«Как всегда, мы ждем сотни участников из стран Балтии, Белоруссии и России, — рассказала Rus.Lsm.lv директор фестиваля, глава общественной организации Ligzda Жанна Миненкова. — Один день фестиваля будет посвящен танцевальному искусству во всем его многообразии, другой – вокальным выступлениям групп и солистов, инструментальной музыке и оригинальному жанру.

Награды и призы получат не только победители: сюрпризы от организаторов и многочисленных щедрых спонсоров ждут всех участников. Будем рады встрече с юными талантами!»

Подробности – на www.konkurs.lv; на Facebook @zannadaugavpils и по телефону + 371 26566741.

LSM

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