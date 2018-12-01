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Новости Общество | 10 января 2019 | 12:22

Ушли в мир иной...

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Со 2 по 8 января 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 27 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Bogdanova Antoņina (28.05.1935 - 04.01.2019)
Bogdanova Gaļina (12.03.1940 - 06.01.2019)
Daņiļeviča Regina (15.03.1933 - 31.12.2018)
Gerķis Jānis (20.08.1948 - 01.01.2019)
Goršalatovs Aleksejs (23.08.1954 - 03.01.2019)
Grigass Vadims (05.11.1988 - 31.12.2018)
Iļjina Haja (04.01.1934 - 01.01.2019)
Isats Jans (30.05.1951 - 06.01.2019)
Ivanovs Anatolijs (30.08.1948 - 07.01.2019)
Jermolajeva Ripinija (11.02.1939 - 30.12.2018)
Juzefoviča Vilhelmīne (07.09.1946 - 02.01.2019)
Kokina Veronika (24.05.1937 - 31.12.2018)
Kononovičs Ivans (06.10.1928 - 03.01.2019)
Kravceviča Leonora (04.01.1932 - 04.01.2019)
Kučāne Jevdokija (31.03.1928 - 07.01.2019)
Lavrenova Olga (27.03.1928 - 07.01.2019)
Lazda Edgars (07.11.1968 - 01.01.2019)
Makejeva Solmanina (20.08.1944 - 06.01.2019)
Marciļonoka Vera (03.08.1933 - 05.01.2019)
Oļehno Jāzeps (03.04.1944 - 06.01.2019)
Pilskalne Anna (27.04.1943 - 28.12.2018)
Pļasune Regīna (13.04.1928 - 29.12.2018)
Romančuks Česlavs (06.01.1975 - 01.01.2019)
Ruža Janīna (05.02.1935 - 03.01.2019)
Sīlis Artūrs (27.01.1956 - 02.01.2019)
Šubins Vasilijs (10.03.1924 - 05.01.2019)
Vavilova Feodora (28.09.1926 - 07.01.2019)
Ževneronoka Tatjana (15.05.1944 - 04.01.2019).
 

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