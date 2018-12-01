Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 января
Именины:
Дориса, Татьяна / Антония, Зенон, Игнатий
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сейте сегодня разумное, доброе, вечное. Этим, конечно, хорошо бы заниматься ежедневно, но есть опасность сойти на нет самому.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -12 .. -14 C
- Утро
- -15 .. -17 C
- День
- -10 .. -12 C
- Вечер
- -16 .. -18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1455 ()
|GBP
|0.8991 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|76.8925 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
5. «Уздым» побывал на президентской ёлке в Минске!
6. В новом году отсортированный мусор будут вывозить бесплатно в два раза чаще
7. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
8. На очистку улиц Даугавпилса от снега брошены все силы
9. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 10 января 2019 | 12:22
Ушли в мир иной...
Со 2 по 8 января 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 27 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Bogdanova Antoņina (28.05.1935 - 04.01.2019)
Bogdanova Gaļina (12.03.1940 - 06.01.2019)
Daņiļeviča Regina (15.03.1933 - 31.12.2018)
Gerķis Jānis (20.08.1948 - 01.01.2019)
Goršalatovs Aleksejs (23.08.1954 - 03.01.2019)
Grigass Vadims (05.11.1988 - 31.12.2018)
Iļjina Haja (04.01.1934 - 01.01.2019)
Isats Jans (30.05.1951 - 06.01.2019)
Ivanovs Anatolijs (30.08.1948 - 07.01.2019)
Jermolajeva Ripinija (11.02.1939 - 30.12.2018)
Juzefoviča Vilhelmīne (07.09.1946 - 02.01.2019)
Kokina Veronika (24.05.1937 - 31.12.2018)
Kononovičs Ivans (06.10.1928 - 03.01.2019)
Kravceviča Leonora (04.01.1932 - 04.01.2019)
Kučāne Jevdokija (31.03.1928 - 07.01.2019)
Lavrenova Olga (27.03.1928 - 07.01.2019)
Lazda Edgars (07.11.1968 - 01.01.2019)
Makejeva Solmanina (20.08.1944 - 06.01.2019)
Marciļonoka Vera (03.08.1933 - 05.01.2019)
Oļehno Jāzeps (03.04.1944 - 06.01.2019)
Pilskalne Anna (27.04.1943 - 28.12.2018)
Pļasune Regīna (13.04.1928 - 29.12.2018)
Romančuks Česlavs (06.01.1975 - 01.01.2019)
Ruža Janīna (05.02.1935 - 03.01.2019)
Sīlis Artūrs (27.01.1956 - 02.01.2019)
Šubins Vasilijs (10.03.1924 - 05.01.2019)
Vavilova Feodora (28.09.1926 - 07.01.2019)
Ževneronoka Tatjana (15.05.1944 - 04.01.2019).
D-fakti.lv
Добавить комментарий