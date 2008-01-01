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Новости Культура | 9 января 2019 | 19:24
"Серебряные колокола" в Даугавпилсе зазвучат на 9 языках мира
На этой неделе 2 000 певцов соберутся в Даугавпилсе, чтобы принять участие в XIII международном фестивале духовной музыки «Серебряные колокола». Фестиваль проходит раз в два года и за время существования заслужил искренние симпатии участников и зрителей. Совсем скоро праздник вокальной музыки вновь придет в наш город.
Местные коллективы полным ходом готовятся к конкурсу, репетируя на сцене Дома Единства. Уже завтра к ним присоединятся обладатели звонких голосов из девяти стран мира.
Фестиваль начнется 10 января с конкурса юных исполнителей. На двух сценах Дома Единства на протяжении всего дня за победу в шести возрастных категориях будут бороться 90 вокалистов.
В пятницу пройдет церемония открытия фестиваля, которая принесет много приятных сюрпризов и определенно порадует ценителей вокальной музыки.
За победу в 15 категориях и возможность побороться за Главный приз на протяжении трех дней будут соревноваться 46 детских и взрослых хоров и ансамблей. В репертуаре – не только духовная, но и современная музыка. В этом году в программу фестиваля впервые включили латышскую духовную музыку.
За время фестиваля будет вручено несколько десятков призов, а обладатели Гранд-при получат денежную премию. Оценивать все конкурсы будет международное жюри. Борьба за Главный приз и выступление лучших коллективов состоится 13 января на заключительном концерте.
«Серебряные колокола» - это нечто большее, чем конкурс исполнителей. На четыре дня Даугавпилс превратится в столицу духовной музыки: голоса участников фестиваля будут звучать в концертных залах и храмах вне конкурсной программы.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на домашней страничке Управления культуры www.kultura.daugavpils.lv. Вход на все концерты – свободный.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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