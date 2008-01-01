Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 января

Именины:
Акселс, Алта, Каспарс / Степан, Фёдор

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Вы сегодня будете в наилучшей форме. Окружающие будут с нетерпением и замиранием дыхания ожидать каждого вашего следующего шага. Можете разворачиваться на полную катушку, нынче должно получаться все.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-6 .. -8 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-9 .. -11 C
Вечер
-11 .. -13 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

7. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

8. «Уздым» побывал на президентской ёлке в Минске!

9. В новом году отсортированный мусор будут вывозить бесплатно в два раза чаще

10. На очистку улиц Даугавпилса от снега брошены все силы

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 9 января 2019 | 19:24

"Серебряные колокола" в Даугавпилсе зазвучат на 9 языках мира

На этой неделе 2 000 певцов соберутся в Даугавпилсе, чтобы принять участие в XIII международном фестивале духовной музыки «Серебряные колокола». Фестиваль проходит раз в два года и за время существования заслужил искренние симпатии участников и зрителей. Совсем скоро праздник вокальной музыки вновь придет в наш город.

Местные коллективы полным ходом готовятся к конкурсу, репетируя на сцене Дома Единства. Уже завтра к ним присоединятся обладатели звонких голосов из девяти стран мира.

 

Фестиваль начнется 10 января с конкурса юных исполнителей. На двух сценах Дома Единства на протяжении всего дня за победу в шести возрастных категориях будут бороться 90 вокалистов.

В пятницу пройдет церемония открытия фестиваля, которая принесет много приятных сюрпризов и определенно порадует ценителей вокальной музыки.

За победу в 15 категориях и возможность побороться за Главный приз на протяжении трех дней будут соревноваться 46 детских и взрослых хоров и ансамблей. В репертуаре – не только духовная, но и современная музыка. В этом году в программу фестиваля впервые включили латышскую духовную музыку.

За время фестиваля будет вручено несколько десятков призов, а обладатели Гранд-при получат денежную премию. Оценивать все конкурсы будет международное жюри. Борьба за Главный приз и выступление лучших коллективов состоится 13 января на заключительном концерте.

«Серебряные колокола» - это нечто большее, чем конкурс исполнителей. На четыре дня Даугавпилс превратится в столицу духовной музыки: голоса участников фестиваля будут звучать в концертных залах и храмах вне конкурсной программы.

 

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на домашней страничке Управления культуры www.kultura.daugavpils.lv. Вход на все концерты – свободный.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 