Ночью по всей Латвии будут снегопады, местами похолодает до -15 градусов

Новости Латвия | 9 января 2019 | 18:47

В ночь со среды на четверг во многих местах Курземе, Земгале и Видземе будут умеренные снегопады. В Латгале будет ясно, но температура может опуститься до -15...-20 градусов, сообщает LETA со ссылкой на синоптиков.

Ночью ожидается лёгкий ветер и температура в среднем -2..-12 градусов. Местами в Латгале, Селии и Видземе похолодает до -15..-20.

Днём будет безветренно, местами будет идти снег, небо в Латгале и Селии останется ясным. Потеплеет до 0..-7 градусов, на юго-востоке страны до -7..-11.

В Риге в ближайшие сутки будет снег и небольшой ветер, температура от -5 до -8 градусов.

Delfi

