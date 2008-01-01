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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 января
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Самое худшее, что вы сегодня можете сделать - это предпринять какие-либо действия через чью-то голову. Толку от них не будет, а на вас обидятся.
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Новости Латвия | 9 января 2019 | 18:47
Ночью по всей Латвии будут снегопады, местами похолодает до -15 градусов
В ночь со среды на четверг во многих местах Курземе, Земгале и Видземе будут умеренные снегопады. В Латгале будет ясно, но температура может опуститься до -15...-20 градусов, сообщает LETA со ссылкой на синоптиков.
Ночью ожидается лёгкий ветер и температура в среднем -2..-12 градусов. Местами в Латгале, Селии и Видземе похолодает до -15..-20.
Днём будет безветренно, местами будет идти снег, небо в Латгале и Селии останется ясным. Потеплеет до 0..-7 градусов, на юго-востоке страны до -7..-11.
В Риге в ближайшие сутки будет снег и небольшой ветер, температура от -5 до -8 градусов.
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