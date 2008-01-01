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Новости Экономика | 9 января 2019 | 18:44
Латвийцы продолжают менять латы – счет идет на миллионы
В прошлом году жители обменяли в Банке Латвии почти 1,7 млн латов (2,4 млн евро), сообщает Банк Латвии.
По данным Центробанка, к концу 2018 года из оборота было изъято 39% латовых монет (на 28 млн латов или 40 млн евро) и 96% латовых банкнот (938 млн латов или 1,3 млрд евро).
Не обменянными все еще остаются 341,8 млн монет – это примерно 785 тонн. В большинстве случаев речь идет о деньгах с маленьким номиналом – монетами в 1 и 2 сантима. Кроме того, жители все еще не обменяли 24,1 млн однолатовых монет.
Из банкнот меньше всего жители меняли пятилатовые и двадцатилатовые купюры – 1,7 млн и 820 тыс. экземпляров соответственно.
С 1 января 2014 года валютой Латвии присоединилась к еврозоне, перейдя с национальной на общеевропейскую валюту.
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