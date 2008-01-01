Полиция обозначила приоритеты на предстоящий год

Новости Латвия | 9 января 2019 | 18:42

В этом году приоритетами полиции станут борьба с отмыванием и выполнение рекомендаций Moneyval. Кроме того, стражи порядка уделят усиленное внимание бытовому насилию и насилию в семье, рассказала Latvijas radio начальник Госполиции Интс Кюзис.

Хотя полиция еще не обобщила статистику по преступности за прошлый год, тенденции хорошо видны – общее число преступлений в прошлом году снизилось. Однако прошлый год ознаменовался большим количеством убийств, что тревожит полицию, признал Кюзис.

Кюзис указал на три отрасли, которые станут приоритетными в этом году:

Вопросы, связанные с борьбой с отмыванием средств и финансирования терроризма, а также связанное с ABLV Bank расследование

Борьба с киберпреступностью

Борьба против бытового насилия, насилия в семье, а также предотвращение нарушения прав детей

Кюзис признал, что не все в порядке и в сфере борьбы с преступлениями на сексуальной почве. При этом выросло число преступлений в интернете.

«Сегодня педофил не ходит по улицам, выискивая детей. Сегодня детей ищут в интернете, прячась за разными профилями, например, ровесников, чтобы добиться доверия», - рассказал Кюзис.

LSM

