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Сегодняшний день, по всей вероятности, будет ознаменован новым знакомством, которое впоследствии вполне может перерасти в крепкую дружбу. Впрочем, этого нетрудно избежать, если целый день не высовывать носа из дома.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 9 января 2019 | 18:42
Полиция обозначила приоритеты на предстоящий год
В этом году приоритетами полиции станут борьба с отмыванием и выполнение рекомендаций Moneyval. Кроме того, стражи порядка уделят усиленное внимание бытовому насилию и насилию в семье, рассказала Latvijas radio начальник Госполиции Интс Кюзис.
Хотя полиция еще не обобщила статистику по преступности за прошлый год, тенденции хорошо видны – общее число преступлений в прошлом году снизилось. Однако прошлый год ознаменовался большим количеством убийств, что тревожит полицию, признал Кюзис.
Кюзис указал на три отрасли, которые станут приоритетными в этом году:
Вопросы, связанные с борьбой с отмыванием средств и финансирования терроризма, а также связанное с ABLV Bank расследование
Борьба с киберпреступностью
Борьба против бытового насилия, насилия в семье, а также предотвращение нарушения прав детей
Кюзис признал, что не все в порядке и в сфере борьбы с преступлениями на сексуальной почве. При этом выросло число преступлений в интернете.
«Сегодня педофил не ходит по улицам, выискивая детей. Сегодня детей ищут в интернете, прячась за разными профилями, например, ровесников, чтобы добиться доверия», - рассказал Кюзис.
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