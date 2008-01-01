Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 января

Именины:
Акселс, Алта, Каспарс / Степан, Фёдор

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодняшний день, по всей вероятности, будет ознаменован новым знакомством, которое впоследствии вполне может перерасти в крепкую дружбу. Впрочем, этого нетрудно избежать, если целый день не высовывать носа из дома.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-6 .. -8 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-9 .. -11 C
Вечер
-11 .. -13 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

7. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

8. «Уздым» побывал на президентской ёлке в Минске!

9. В новом году отсортированный мусор будут вывозить бесплатно в два раза чаще

10. На очистку улиц Даугавпилса от снега брошены все силы

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 9 января 2019 | 18:42

Полиция обозначила приоритеты на предстоящий год

В этом году приоритетами полиции станут борьба с отмыванием и выполнение рекомендаций Moneyval. Кроме того, стражи порядка уделят усиленное внимание бытовому насилию и насилию в семье, рассказала Latvijas radio начальник Госполиции Интс Кюзис.

Хотя полиция еще не обобщила статистику по преступности за прошлый год, тенденции хорошо видны – общее число преступлений в прошлом году снизилось. Однако прошлый год ознаменовался большим количеством убийств, что тревожит полицию, признал Кюзис.

Кюзис указал на три отрасли, которые станут приоритетными в этом году:

Вопросы, связанные с борьбой с отмыванием средств и финансирования терроризма, а также связанное с ABLV Bank расследование
Борьба с киберпреступностью
Борьба против бытового насилия, насилия в семье, а также предотвращение нарушения прав детей
Кюзис признал, что не все в порядке и в сфере борьбы с преступлениями на сексуальной почве. При этом выросло число преступлений в интернете.

«Сегодня педофил не ходит по улицам, выискивая детей. Сегодня детей ищут в интернете, прячась за разными профилями, например, ровесников, чтобы добиться доверия», - рассказал Кюзис.

LSM
 

Добавить комментарий

 