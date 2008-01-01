В Даугавпилсе всё реальнее сценарий внеочередных выборов

Новости Политика | 9 января 2019 | 18:39

С 22 ноября прошлого года в Даугавпилсе нет мэра. После того, как с поста председателя самоуправления сместили Рихарда Эйгимса, не было ни одной попытки провести голосование о назначении нового главы городской думы. В законе о самоуправлениях указано: если в течение двух месяцев не будет избран руководитель, то Сейм инициирует внеочередные выборы в местное самоуправление. Не исключено, что именно это в Даугавпилсе и произойдет, сообщает Латгальская студия Latvijas Radio.

С каждым днём вероятность новых выборов в Даугавпилсскую городскую думу увеличивается. Если до 22 января депутаты не определятся с кандидатурой председателя самоуправления, то горожанам спустя всего два года после муниципальных выборов снова предстоит идти голосовать. Депутат от партии «Согласие» Валерий Кононов на данный момент не видит выхода из ситуации:

«Все стороны должны понимать, что обмана, блефа, какой-то игры не будет! Насколько мы видим движения наших коллег — лично у меня нет такой убеждённости, что цель — это достигнуть каких-то компромиссов, создать команду, которая будет работать на благо города. К сожалению, на данный момент у меня такой уверенности нет. Но просто так что-то замутить в очередной раз лично я не собираюсь».

Относительно кандидатуры политика, который мог бы возглавить город после снятия с этого поста Рихарда Эйгимса, по мнению Кононова, вариантов нет: это может быть только лидер партии «Согласие» в Даугавпилсе Андрей Элксниньш. Тот самый, который уже был мэром — и очень быстро оказался смещен.

«У меня принципиальная позиция по господину Элксниньшу. Два месяца — это не тот срок, по которому можно судить. Я считаю, что только он может сплотить и эффективно решать проблемы, который собрался большой ком», — говорит Кононов.

Исполняющий обязанности председателя самоуправления Игорь Прелатов из «Нашей партии» считает, что возглавить город может любой из депутатов, который найдёт поддержку большинства. Прелатов, представляющий партийный список, по которому также избирался бывший мэр Рихард Эйгимс, не исключает возможности новых выборов:

«На мой взгляд, чисто политически это было бы неправильно. Политик – это так профессия, где человек должен уметь договариваться. Если же 15 депутатов не могут между собой договориться — то они не политики, и на следующих выборах им делать нечего. Если бы они принимали участие в таких выборах, то им стоило бы компенсировать самоуправлению затраты, которые могут возникнуть из-за перевыборов».

Депутат от Латгальской партии Айвар Брок рассказал, что после расторжения коалиции с Рихардом Эйгимсом были предпосылки создать новую команду, но сейчас это маловероятно:

«У нас были две большие встречи со всеми партиями, относительно удачные, но после того, когда пошёл разговор, какая сила будет председателем или заместителем, там всё стало ясно, и на третье собрание коллеги к нам не пришли. Тогда мы поняли, что это всё заглохло.

Все переговоры, которые велись и сейчас ведутся, они все с догмой: только Элксниньш или только Эйгимс».

Первыми о необходимости перевыборов начали говорить представители партии «Согласие». Айвар Брок признался, что два месяца назад он не рассматривал эти заявления всерьёз, а сейчас думает, что это близко к реальности.

«Я вижу на сегодняшний день, что скорей всего Даугавпилс ждёт очередной праздник – все на выборы! Да, мы думали, что этого не будет, и это не совсем логично, даже странно. Но сейчас видно, что практически нельзя создать администрацию. Наверное, тогда, раз мы не можем нормально договориться с людьми, надо идти на перевыборы».

По закону о самоуправлениях дума может работать без председателя в течение двух месяцев. Парламентский секретарь Министерства по охране окружающей среды и региональному развитию Янис Эглитс пояснил, что до 22 января муниципалитет должен определиться с руководителем. В том случае, если депутаты не смогут определиться до этого срока, министерство инициирует законопроект о роспуске городской думы.

«Это не оценка политических способностей. Мы не учитывали, была ли возможность договориться или не было. Есть закон, а в законе ясно сказано, что законопроект о роспуске думы необходимо подавать, если в течение двух месяцев не будет нового председателя.

Как только Сейм принимает этот законопроект, то думу распускают. Чтобы этого избежать — председатель должен быть избран до 22 января. За неделю до истечения срока вышлем письмо в думу, в котором призовём всё же постараться найти решение».

В министерстве сообщили, что в случае роспуска Даугавпилсской городской думы это будет первый подобный прецедент в Латвии. В том случае, если Сейм принимает закон о роспуске думы, назначается временная администрация, которая определит сроки новых выборов.

LSM

