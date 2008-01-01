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Вы понимаете необходимость перемен, но отчаянно не хотите делать какие-либо резкие шаги. Ну что ж, попробуйте менять все потихоньку, короткими перебежками.

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Новости Латвия | 9 января 2019 | 18:36

Среда, 9 января: мороз не отступает

В ближайшие сутки в Латвии сохранится влияние циклона, прогнозируют синоптики. После ночных заморозков днем температура воздуха станет не намного комфортнее, сообщает Русское вещание LTV7.

Днём ожидается облачная погода, на востоке страны с прояснениями. На западе и в центральных районах временами снег.

Ветер восточный, от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха -4…-9 градусов, в Курземе -1…-3.

В Риге также облачно, временами снег. Температура -2…-4 градуса.

Медицинский тип погоды - второй, благоприятный.

LSM 

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