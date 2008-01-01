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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 января
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Сегодня наиболее удачной будет деятельность скооперированная. Будьте аккуратны с чужими секретами, если вы чего-то не знаете, то и интересоваться не стоит, потом проблем не оберешься.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 8 января 2019 | 23:38
Вторник, 8 января: Латвия — во власти циклона
Сегодня ожидается преимущественно облачная погода, богатая на осадки. На востоке в первой половине дня — небольшой снег, на западе снег и мокрый снег, прогнозируют метеорологи.
Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха +1…-4 градуса. В Вентспилсе и Лиепае, по прогнозу Gismeteo, будет 1-2 градуса тепла, тогда как в Латгалии — стойкий мороз, -4...-5 градусов, который к ночи заметно усилится.
В Риге сегодня днем пасмурно, температура воздуха 0...-3 градуса. К ночи подморозит до -5.
Как предостерегает на своем сайте Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, сейчас под влиянием так называемого ледяного дождя на дорогах возникает корка льда, создавая проблемы и автомобилистам, и прохожим. Передвигаться нужно с осторожностью.
Медицинский тип погоды — третий, неблагоприятный.
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