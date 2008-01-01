Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 января

Именины:
Акселс, Алта, Каспарс / Степан, Фёдор

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Вы понимаете необходимость перемен, но отчаянно не хотите делать какие-либо резкие шаги. Ну что ж, попробуйте менять все потихоньку, короткими перебежками.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-6 .. -8 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-9 .. -11 C
Вечер
-11 .. -13 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

7. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

8. «Уздым» побывал на президентской ёлке в Минске!

9. В новом году отсортированный мусор будут вывозить бесплатно в два раза чаще

10. На очистку улиц Даугавпилса от снега брошены все силы

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 8 января 2019 | 22:01

Латгальская Центральная библиотека благодарит за подаренные книги

ЛЦБ

В прошлом году Латгальская Центральная библиотека получила в дар 50 ценных печатных изданий художественной и отраслевой литературы, которые пополнили книжный фонд библиотеки. Среди них есть собрания законов, краеведческие издания, информационные материалы, романы, поэтические альманахи и другие произведения печати. Данные книги в безвозмездное пользование библиотеке передали государственные и муниципальные учреждения, а также неправительственные организации и частные лица.

В 2018 году ряд книг был получен от государственных и муниципальных учреждений, международных партнеров и общественных организаций. Библиотека благодарит Конституционный суд Латвийской Республики, посольство США в Латвии, посольство Королевства Швеции в Латвии, Вентспилсскую библиотеку, Управление культуры Даугавпилсской городской думы, Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления, Даугавпилсский университет, Даугавпилсский Арт-центр имени Марка Ротко, Центр русской культуры, Русскую писательскую организацию Даугавпилса.

По традиции активными дарителями книг являются даугавпилсские поэты и писатели, с которыми у Латгальской Центральной библиотеки сложилось тесное сотрудничество в проведении презентаций книг, литературных встреч, поэтических вечеров и других мероприятий. Слова благодарности за подаренные издания печати говорим Файне Осиной, Станиславу Володько, Маргарите Лабонарской, Анатолию Галлеру, Валентине Прудниковой, Иосифу Рочко, Анастасии Сазанковой, Лидии Васараудзе, Евгению Голубеву и Галине Ивановой.
Библиотека благодарна за подаренные книги и ряду частных лиц. Спасибо Анджею Белевичу, Александру Якимову, Александре Даниэле Абеле, Ингуне Цепите, Инесе Розе, Игорю Микулоноку, Ирене Тимшане, Инаре Яскевич, Зеноне Тихомировой, Алле Лебедек, Ольге Ессе, Юрису Курситсу и Марии Платаце Фацш Файн.
 

ЛЦБ

Добавить комментарий

 