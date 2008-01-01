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Вы понимаете необходимость перемен, но отчаянно не хотите делать какие-либо резкие шаги. Ну что ж, попробуйте менять все потихоньку, короткими перебежками.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 8 января 2019 | 22:01
Латгальская Центральная библиотека благодарит за подаренные книги
В прошлом году Латгальская Центральная библиотека получила в дар 50 ценных печатных изданий художественной и отраслевой литературы, которые пополнили книжный фонд библиотеки. Среди них есть собрания законов, краеведческие издания, информационные материалы, романы, поэтические альманахи и другие произведения печати. Данные книги в безвозмездное пользование библиотеке передали государственные и муниципальные учреждения, а также неправительственные организации и частные лица.
В 2018 году ряд книг был получен от государственных и муниципальных учреждений, международных партнеров и общественных организаций. Библиотека благодарит Конституционный суд Латвийской Республики, посольство США в Латвии, посольство Королевства Швеции в Латвии, Вентспилсскую библиотеку, Управление культуры Даугавпилсской городской думы, Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления, Даугавпилсский университет, Даугавпилсский Арт-центр имени Марка Ротко, Центр русской культуры, Русскую писательскую организацию Даугавпилса.
По традиции активными дарителями книг являются даугавпилсские поэты и писатели, с которыми у Латгальской Центральной библиотеки сложилось тесное сотрудничество в проведении презентаций книг, литературных встреч, поэтических вечеров и других мероприятий. Слова благодарности за подаренные издания печати говорим Файне Осиной, Станиславу Володько, Маргарите Лабонарской, Анатолию Галлеру, Валентине Прудниковой, Иосифу Рочко, Анастасии Сазанковой, Лидии Васараудзе, Евгению Голубеву и Галине Ивановой.
Библиотека благодарна за подаренные книги и ряду частных лиц. Спасибо Анджею Белевичу, Александру Якимову, Александре Даниэле Абеле, Ингуне Цепите, Инесе Розе, Игорю Микулоноку, Ирене Тимшане, Инаре Яскевич, Зеноне Тихомировой, Алле Лебедек, Ольге Ессе, Юрису Курситсу и Марии Платаце Фацш Файн.
ЛЦБ
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