Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 8 января 2019 | 22:02

На 8 января 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- ассистент руководителя проекта;

- бригадир (в области строительства);

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автобуса (работа в Калкунах);

- водитель автомобиля;

- водитель автоцистерны/молоковоза;

- водитель легкого грузовика;

- дамские парикмахеры;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- жестянщик;

- забойщик крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инженер-механик;

- инженер-электрик;

- инженер технических систем безопасности;

- инструктор (Илуксте);

- каменщики;

- кассир магазина;

- кладовщик;

- комплектовщик (работа в Риге);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- контролёр (металлообработка);

- коптильщики мяса;

- кровельщик;

- кулинар (работа в Рандене);

- маляры;

- массажист;

- мастер (в области электротехники);

- медсестра;

- механик в цех;

- мойщик (мясоперерабатывающее предприятие);

- монтажник строительных конструкций;

- монтажник трубопровода;

- монтёр слаботочных систем;

- мужской парикмахер;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор компьютеризированного металлообрабатывающего станка с числовым программным управлением;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- официант;

- охранники;

- плиточник;

- плотники;

- повара;

- помощник автомеханика;

- помощник врача;

- помощник повара;

- почтальоны;

- преподаватель занятий по интересам (работа в Калупе);

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- работник в лес;

- работник коммерческой сделки;

- работник склада;

- ремонтные рабочие;

- рубщик мяса (“обвальщик”) (Червонка, Вецсалиена);

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководители структурных подразделений (машиностроение/металлообработка);

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщики трубопроводов;

- сварщики;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесарь-ремонтник;

- советник руководителя;

- социальный опекун (работа в Калупе);

- социальный реабилитолог (работа в Калупе);

- специалист по делам молодежи (работа в Науене);

- специалист по маникюру;

- старшие консультанты;

- старший смены (металлообработка);

- строитель;

- техник холодильных систем;

- технологи;

- торговый представитель;

- туристический информационный консультант;

- уборщики;

- фармацевт;

- швеи;

- штукатуры;

- экскаваторщик;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёр;

- эрготерапевт(работа в Калкунах).

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484368; 25714617.



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