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Новости Культура | 7 января 2019 | 19:54
Даугавпилсские немцы начали «год Неймана» и открыты для всех
В лютеранском кафедральном соборе Мартина Лютера, который даугавпилчане неизменно называют кирхой, открылась фотовыставка «По следам Вильгельма Неймана», посвященная 170-летию этого архитектора и историка культуры. Место выставки выбрано неслучайно: здание церкви в 1893 году построено по проекту Неймана.
ПЕРСОНА
Вильгельм Нейман (1849-1919) родился в Гревесмюлене (Германия). В 1863 году он начал работу в Риге, а с 1864 года — в Даугавпилсе, в строительной конторе железной дороги Рига-Даугавпилс. В 1875-1876 годах Нейман учился в Академии искусств Санкт-Петербурга.
С 1878 до 1895 годы он был главным архитектором Даугавпилса. Проектировал здания сакральной архитектуры, например, лютеранские церкви в Даугавпилсе и Демене, католические церкви в Калупе и на Гриве, синагогу на Офицерской улице в Даугавпилсе и другие.
Нейман проектировал также здание железнодорожного вокзала линии Даугавпилс-Витебск, административное здание товарной станции, ремонтную мастерскую и локомотивное депо, больницу города, курорт Погулянку (Межциемс), прогимназию на Гриве, поместья в Ликсне, Калкунах и в Юзефове, здание лесного хозяйства в Ницгале. Современники отмечали, что Нейман превратил Динабург (Даугавпилс) из деревянного города в европейский город с особым балтийским шармом.
Нейман занимался и профессиональным исследованием истории культуры городов Балтийского региона. Опубликовал в общей сложности более 60 книг и брошюр на немецком языке, был удостоен степени доктора искусства и философии в Лейпцигском университете.
— Можно сказать, что подготовку к юбилею мы начали уже в прошлом году, — рассказала Rus.Lsm.lv председатель немецкого общества ERFOLG Ольга Ессе. — У нас работали художественная школа и школа гидов. Обучение проходило с немецким уклоном: особое внимание уделялось вкладу немцев в развитие латвийского общества. И вот сейчас мы презентуем выставку фотографий. Это работы выпускников фотошколы; занятия проходили несколько месяцев под руководством профессионального фотографа Юрия Бердникова. Он учил как съемке архитектурных объектов, так и основам композиции и студийной съемки. Цикл занятий был организован в рамках проекта «Культурный марафон — Германия всеми чувствами» при поддержке Министерства внутренних дел Федеративной Республики Германии.
Хочу подчеркнуть: в городе сейчас около 250 немцев, в этом году исполняется 25 лет обществу ERFOLG, и наши двери, конечно же, открыты для людей всех национальностей.
Выставка «По следам Вильгельма Неймана» начинает череду юбилейных мероприятий. Совсем скоро, в конце января, состоится презентация календаря, изданного в честь юбиляра. Центральным же событием станет запланированная на октябрь конференция.
— Мы надеемся, что в Даугавпилс приедут представители Гревесмюлена — родного города Неймана. Там есть общество краеведов, и оно проявляет большой интерес к даугавпилсскому периоду творчества своего земляка.
Еще до конца не определен формат конференции, но мы постараемся соединить академический стиль с чем-то более легким — экскурсиями, музыкальными вечерами и т. д., — заключила глава ERFOLG.
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