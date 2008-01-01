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Новости Культура | 7 января 2019 | 19:50
«Джейн Эйр» и «Ревизор» с латгальским акцентом побывают в Риге
Руководитель Даугавпилсского театра Олег Шапошников сообщил Rus.lsm.lv преприятнейшее известие: в феврале-марте подопечная ему труппа проведет гастроли на сцене Рижского русского театра им. М.Чехова. «Это впервые в истории нашего театра, во всяком случае, в современной истории», — сказал он.
«В нынешнем сезоне в театре возникла новая, доселе незнакомая нам тенденция, — поделился Шапошников. — Это когда в репертуаре обозначились абсолютные бестселлеры, билеты на которые практически невозможно купить, если только не сделать это в первый день продаж. Ни один спектакль в прежние годы таким похвастаться не мог. Такие бестселлеры — это мюзикл «Джен Эйр» и последняя по времени премьера, которая состоялась в ноябре — «Ревизор в Силаголсе», спектакль на латгальском языке по мотивам Гоголя, созданный в соответствии с нашими местными реалиями.
«Джен Эйр» везем в Ригу 20 февраля, во второй раз, поскольку после гастролей в сентябре мы получили множество позитивных отзывов как от зрителей, так и от критиков. Публика пишет, когда можно увидеть еще раз — и вот, отвечая на народные чаяния, везем вновь эту постановку. Кстати, в Даугавпилсе на обе эти постановки билеты выкуплены на два месяца вперед, и я знаю, что многие даугавпилсские зрители специально поедут в Ригу, чтобы их увидеть.
Очень рад, что, наверное, впервые в истории выступим наконец на сцене Рижского Русского театра, с которым смогли наладить диалог. Подписан договор об обменных гастролях, и в результате в марте Рижский Русский театр покажет в Даугавпилсе спектакль «Граненка».
Также стоит отметить, что весной, в мае, опять проводятся Дни Даугавпилсского театра в Риге, в рамках которых на разных площадках латвийской столицы мы представим 4-5 разных спектаклей, но основные события будут сконцентрированы вокруг ДК «ВЭФ». Будут оперетта «Тайны мистера Икс», а также, возможно, мюзикл Раймонда Паулса «Дамский рай». И наконец, мы бы хотели наконец показать рижской публике наш знаменитый музыкальный спектакль «Голый король», с успехом показанный недавно на гастролях в московском Театре имени Пушкина. Но тут опять мы упираемся в проблему площадки, спектакль сложно монтировать — такие возможности есть только в Национальном театре. Но думаю, все состоится».
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