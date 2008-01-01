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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 января
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Взойдете ли вы сегодня на вершину как триумфатор, запутаетесь ли в делах или наделаете ошибок - результаты этого дня очень долго будут оказывать влияние на вашу жизнь. Так что лучше выбрать первое.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 7 января 2019 | 07:13
Понедельник, 7 января: на дорогах скользко
В первый рабочий день в Латвии пасмурно. На всей территории страны осадки — в основном снег, в западной части Курземе и Видземе также мокрый снег и дождь. Местами толщина снежного покрова увеличиться на 2-4 см.
Дороги будут скользкими, возможно обледенение. Скорость юго-западного ветра — 3-8 м/с. Температура воздуха — 0...-5 градусов, в Курземе и на западе Видземе — -1...+4 градуса.
В Риге утром и днем снег, после обеда возможен также мокрый снег. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер южный, юго-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха — 0... -2 градуса.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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