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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

7 января

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Новости Латвия | 7 января 2019 | 07:13

Понедельник, 7 января: на дорогах скользко

Пресс-фото

В первый рабочий день в Латвии пасмурно. На всей территории страны осадки — в основном снег, в западной части Курземе и Видземе также мокрый снег и дождь. Местами толщина снежного покрова увеличиться на 2-4 см.

Дороги будут скользкими, возможно обледенение. Скорость юго-западного ветра — 3-8 м/с. Температура воздуха — 0...-5 градусов, в Курземе и на западе Видземе — -1...+4 градуса.

В Риге утром и днем снег, после обеда возможен также мокрый снег. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер южный, юго-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха — 0... -2 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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