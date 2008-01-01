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Новости Общество | 6 января 2019 | 20:26
Беларусь информирует о регистрация временного пребывания иностранных граждан
Со 2 января 2019 года в Республике Беларусь стала возможной электронная регистрация временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства посредством единого портала электронных услуг portal.gov.by.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 4 января 2010 г. № 105-З иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь, обязаны в течение пяти суток, за исключением выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, зарегистрироваться.
В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Латвийской Республики об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий Республики Беларусь и Латвийской Республики, лица, прибывшие в Республику Беларусь по разрешению на приграничное движение, обязаны пройти процедуру регистрации в случае пребывания свыше пяти суток.
Для регистрации следует, используя компьютер, мобильный телефон или иные устройства, имеющие доступ в интернет, создать личный кабинет на едином портале, используя адрес своей электронной почты. Затем в личном кабинете во вкладке «Доступные услуги» выбрать категорию «Гражданство и миграция», заказать соответствующую услугу (200.12.14.1), заполнить заявление и отправить его. Результатом осуществления административной процедуры будет сообщение о регистрации иностранного гражданина по указанному им адресу пребывания в Республике Беларусь.
Данная административная процедура бесплатна и доступна иностранцам, которые въехали в Республику Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.
При этом сохраняется возможность личного обращения иностранцев в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел для осуществления регистрации в ранее установленном порядке.
Для продления срока регистрации иностранец должен лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси.
Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь через Государственную границу с Российской Федерацией, для регистрации должны обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси.
Зарегистрировать иностранца на едином портале электронных услуг сможет также его представитель (иное лицо) из своего личного кабинета, заполнив заявление с данными иностранца.
За нарушения, связанные с регистрацией, грозит предупреждение, штраф до 20 базовых величин или депортация.
Генеральное консульство РБ в Даугавпилсе
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