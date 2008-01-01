Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 января
Именины:
Арнита, Спилга / Евгения, Клавдия, Николай
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Будьте внимательны на работе, иначе придется вам топором вырубать то, что написано пером. А орудование столь тяжелыми инструментами может нанести серьезный урон сложившемуся хрупкому равновесию.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -5 .. -7 C
- Утро
- -6 .. -8 C
- День
- -5 .. -7 C
- Вечер
- -7 .. -9 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1403 ()
|GBP
|0.8999 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|77.679 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}
2. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
3. Зато нас по головке погладят! {239}
4. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
7. Вытяжка подключена к вентиляции — штраф от 30 евро
8. В будущем году пенсионный возраст вырастет на три месяца
9. Запрет на полиэтиленовые пакеты: что изменится в магазинах с 1 января?
10. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 января 2019 | 18:23
«Уздым» подарил праздник детям «Приедите»
В преддверии светлого праздника Рождества, 24 декабря 2018 года, молодежь Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым» отправилась в гости к воспитанникам детского дома-приюта «Приедите» – с подарками и концертом. Организация последовательно реализует программу благотворительных акций.
Молодежная группа белорусского общества «Уздым» выступила с инициативой подарить праздник тем, кто встречает его не дома с родителями, а в детском приюте. Члены организации собрали «коробку радости» - книги, раскраски, игры, канцтовары, сладости. Морозным утром делегация отправилась в Стропы, где в сосновом лесу, рядом с озером, находится детдом. Юные зрители уже ждали артистов. Они с интересом встретили ведущую и фей, внимательно слушали выступление поэта Станислава Володько и песни под гитару, активно участвовали в играх, читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, радовались подаркам.
«Наше внимание – самый большой подарок, который мы смогли сделать детям в приюте. Мы надеемся, что благодаря таким добрым примерам они будут верить в добро,» - отметила член правления белорусского общества «Уздым» Марита Ковалевская.
Правление «Уздыма» выражает сердечную благодарность всем членам белорусского общества, принявшим активное участие в рождественской благотворительной акции для детского дома «Приедите».
"Уздым"
Добавить комментарий