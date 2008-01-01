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Новости Общество | 6 января 2019 | 18:23

«Уздым» подарил праздник детям «Приедите»

"Уздым"

В преддверии светлого праздника Рождества, 24 декабря 2018 года, молодежь Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым» отправилась в гости к воспитанникам детского дома-приюта «Приедите» – с подарками и концертом. Организация последовательно реализует программу благотворительных акций.

Молодежная группа белорусского общества «Уздым» выступила с инициативой подарить праздник тем, кто встречает его не дома с родителями, а в детском приюте. Члены организации собрали «коробку радости» - книги, раскраски, игры, канцтовары, сладости. Морозным утром делегация отправилась в Стропы, где в сосновом лесу, рядом с озером, находится детдом. Юные зрители уже ждали артистов. Они с интересом встретили ведущую и фей, внимательно слушали выступление поэта Станислава Володько и песни под гитару, активно участвовали в играх, читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, радовались подаркам.

«Наше внимание – самый большой подарок, который мы смогли сделать детям в приюте. Мы надеемся, что благодаря таким добрым примерам они будут верить в добро,» - отметила член правления белорусского общества «Уздым» Марита Ковалевская.

Правление «Уздыма» выражает сердечную благодарность всем членам белорусского общества, принявшим активное участие в рождественской благотворительной акции для детского дома «Приедите».
 

"Уздым"

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