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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 января 2019 | 18:06
Ушли в мир иной...
С 26 декабря 2018 года по 1 января 2019 года в Даугавпилсском загсе была выдана 21 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Abišovs Tariverdi (05.10.1953 - 25.12.2018)
Bitiņš Romualds (28.05.1940 - 28.12.2018)
Brūveris Āris (04.09.1963 - 27.12.2018)
Grigorenko Alims (05.08.1941 - 22.12.2018)
Ivanova Anna (31.07.1925 - 25.12.2018)
Ivanova Regīna (10.12.1954 - 26.12.2018)
Kezika Regina (18.11.1926 - 22.12.2018)
Koleda Juzefa (13.03.1928 - 26.12.2018)
Konovalovs Pjotrs (05.07.1959 - 25.12.2018)
Lukaševičs Jevgēnijs (24.12.1947 - 23.12.2018)
Maharovs Šakirs (12.07.1957 - 21.12.2018)
Migņevičs Edmunds (05.10.1949 - 20.12.2018)
Minčenko Zoja (24.12.1937 - 25.12.2018)
Ostapko Zdeslava (06.06.1945 - 25.12.2018)
Rodčenko Tamāra (01.01.1927 - 24.12.2018)
Romanova Lidija (30.03.1935 - 26.12.2018)
Semjonovs Savelijs (28.07.1928 - 26.12.2018)
Sorokins Antons (25.03.1942 - 26.12.2018)
Stabulniece Helēna (08.02.1942 - 25.12.2018)
Šapals Aleksandrs (23.01.1976 - 22.12.2018)
Žabenoka Kazimira (12.06.1921 - 24.12.2018).
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