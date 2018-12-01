Ушли в мир иной...

Новости Общество | 6 января 2019 | 18:06

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С 26 декабря 2018 года по 1 января 2019 года в Даугавпилсском загсе была выдана 21 справки о смерти.

В мир иной ушли:

Abišovs Tariverdi (05.10.1953 - 25.12.2018)

Bitiņš Romualds (28.05.1940 - 28.12.2018)

Brūveris Āris (04.09.1963 - 27.12.2018)

Grigorenko Alims (05.08.1941 - 22.12.2018)

Ivanova Anna (31.07.1925 - 25.12.2018)

Ivanova Regīna (10.12.1954 - 26.12.2018)

Kezika Regina (18.11.1926 - 22.12.2018)

Koleda Juzefa (13.03.1928 - 26.12.2018)

Konovalovs Pjotrs (05.07.1959 - 25.12.2018)

Lukaševičs Jevgēnijs (24.12.1947 - 23.12.2018)

Maharovs Šakirs (12.07.1957 - 21.12.2018)

Migņevičs Edmunds (05.10.1949 - 20.12.2018)

Minčenko Zoja (24.12.1937 - 25.12.2018)

Ostapko Zdeslava (06.06.1945 - 25.12.2018)

Rodčenko Tamāra (01.01.1927 - 24.12.2018)

Romanova Lidija (30.03.1935 - 26.12.2018)

Semjonovs Savelijs (28.07.1928 - 26.12.2018)

Sorokins Antons (25.03.1942 - 26.12.2018)

Stabulniece Helēna (08.02.1942 - 25.12.2018)

Šapals Aleksandrs (23.01.1976 - 22.12.2018)

Žabenoka Kazimira (12.06.1921 - 24.12.2018).



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