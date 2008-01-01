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Новости Латвия | 6 января 2019 | 17:47
Самые сильные морозы и глубокий снег ожидаются во второй половине зимы
Самые сильные нынешней зимой морозы и глубокий снег в Латвии ожидаются на исходе января и в феврале, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Резкое потепление в стратосфере, когда температура воздуха на высоте более 10 км над Арктикой поднялась на 60 градусов, изменило циркуляцию атмосферы, позволив холодным арктическим воздушным массам легче распространяться дальше на юг. Ожидается, что в ближайшие недели изменение воздушных потоков станет более выраженным, увеличив вероятность волн холода в Европе.
Большая активность циклонов пока не позволила установиться морозу в регионе Балтийского моря, и в ближайшие дни морозы будут временами сменяться оттепелью, хотя уже в ночь на 7 и 10 января температура воздуха в восточной части Латвии может понизиться -20 градусов.
Толщина снежного покрова в восточных районах страны во второй половине зимы может достичь полуметра. Однако более интенсивные снегопады ожидаются в западной и центральной части Латвии в периоды, когда над Балтийским морем будут перемещаться холодные воздушные масса и появятся кучевые облака.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии сейчас в Курземе снежного покрова нет, а в восточных районах Латвии его толщина достигает 20 см.
Пока самая низкая температура воздуха этой зимой в Латвии была зарегистрирована 6 января в Валке (-16 градусов) и 29 ноября в Мадоне (-17 градусов).
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