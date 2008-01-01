Вооруженный ножом хулиган устроил драку в трамвае и ранил пассажира

Новости Происшествия | 6 января 2019 | 17:42

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По информации Даугавпилсской муниципальной полиции (ДМП), в минувшую среду было получено сообщение о том, что в трамвае произошла драка с участием вооруженного ножом хулигана. На место происшествия незамедлительно направили полицейский экипаж.

К моменту прибытия полиции у одного из участников конфликта было сильно повреждено лицо и голова. Сотрудники ДМП вызвали Госполицию, а также скорую. После осмотра пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемый задержан, обстоятельства происшествия уточняются.

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