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Новости Латвия | 6 января 2019 | 17:28
Вытяжки на кухне: ГПСС разъясняет, как будет проверять квартиры
До 1 января 2019 года владельцы квартир были обязаны ликвидировать подсоединение кухонных вытяжек к вентиляционным шахтам. Представители Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) разъяснили, зачем введены новые правила и к каким проверкам надо готовиться владельцам жилья.
В законе сказано, что к вентиляционным каналам в многоквартирных домах запрещено присоединять механическое оборудование, если в помещении находится газовое оборудование и нет вентиляции, которая обеспечивала бы вывод паров газа вне здания. Заметим, что к газовому оборудованию также относится кухонная плита. А вытяжку нельзя выводить в общедомовой вентиляционной системе, как это нередко практиковалось до сих пор.
Такое требование закреплено в пункте 89.10 Правил пожарной безопасности, изменения в которых были приняты еще в 2016 году.
Почему потребовались новые правила?
Эксперты в газовом оборудовании и трубочисты отмечают, что при присоединении вытяжки к естественным вентиляционным шахтам нарушается циркуляция воздуха на кухне, где, например, используется газовая плита. Это может привести к риску взрыва концентрации газа.
Почему ограничения распространяются за жилые дома?
Природный газ легче воздуха, газ собирается под потолком в помещениях. Поэтому естественные вентиляционные шахты также расположены под потолком. Нередко это единственный вентиляционный канал, который нельзя перекрывать.
Как будет проверяться выполнение новой нормы?
Цель — не штрафовать владельцев квартир, а обеспечение безопасной среды. Поэтому инспекторы Государственной пожарно-спасательной службы не намерены проверять каждую квартиру.
Преимущественно они будут посещать владельцев жилья, на которых поступают заявления или жалобы о пожарной безопасности. Такие проверки квартир проводились и ранее.
Что делать, если к вентиляции подключены вытяжка?
Обязательно надо освободить вентиляционный канал от механического оборудования. Эксперты напоминают, что такое подключение всегда являлось незаконным и рассматривалось, как самовольное строительство.
Помимо того, вентиляционные каналы надо проверять и чистить не реже, чем раз в 5 лет, а при наличии в помещении газового оборудования — не реже раза в каждые 3 года. Такое требование закреплено в ст. 80 Правил пожарной безопасности.
Проверку и чистку вентиляционных каналов вправе проводить только специалисты, которые могут подтвердить свое право на такую деятельность.
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