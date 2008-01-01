Латгальская художница Майя Берзиня верна свету

Новости Культура | 6 января 2019 | 17:18

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Свой юбилейный год в живописи Майя Берзиня начала выставкой «Серебристый свет», открывшейся в Латгальской центральной библиотеке. Свет – лейтмотив всех выставок последних лет; к примеру, экспозиция осени 2017 года в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее называлась «Светлые воды».

«Я сейчас живу под Ригой, но очень люблю Даугавпилс и Латгалию, — рассказала М. Берзиня. — Я часто слушаю латгальское радио, наверное, я в душе латгалка, знаю много латгальских песен, пою их. Здесь живут очень сердечные и открытые люди. Мне кажется, в городе кипит бурная художественная жизнь.

ПЕРСОНА

Майя Берзиня родилась в 1949 году в Риге, училась в художественной школе имени Яниса Розенталя, на педагогическом отделении Латвийской Академии художеств, является членом Союза художников Латвии и Ассоциации художников Даугавпилсского региона.



С 1973 года участвует в коллективных выставках и с 1982-го организует персональные выставки как в Латвии, так и в других странах.

Я общаюсь с людьми из разных регионов Латвии и вижу большой интерес к Даугавпилсу. За это надо благодарить местных керамистов, городской музей и Фариду Залетило, без которой не было бы Арт-центра имени Марка Ротко. При этом, я считаю, руководство города могло бы и больше поддерживать художников. В советское время я могла прийти со своими проблемами в органы власти, и мне говорили: «Майя, мы поможем, купим картину». Власть таким образом заботилась о создании в городе культурного фонда».

Поздравить Майю Берзиню с открытием экспозиции (она в этом году первая, но точно будет не единственной — Rus. Lsm.lv) пришли друзья и коллеги. Глава Ассоциации художников Даугавпилсского региона Лига Чибле подчеркнула, что Майя для нее – образец верности искусству при любых обстоятельствах:

«Она такой моторчик, из ничего умеет сделать искусство. И Майя – один из символов Даугавпилса: практически на всех больших мероприятиях, будь то праздник улицы Ригас или Бал Марты, она рисует портреты. Даже есть любимое дерево на Ригас, под которым Майя любит работать».

Берзиня и на этой выставке рисовала: «Рисую я непрерывно. Все юбилейные дела планирую завершить до лета и буду потом спокойно рисовать. А еще я обожаю пленэры и мечтаю попасть на какой-нибудь пленэр во Франции. Верю, что так и будет».

Выставка «Серебристый свет» открыта до 31 января.

LSM