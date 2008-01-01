Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

6 января

Именины:
Арнита, Спилга / Евгения, Клавдия, Николай

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Сегодня вы будете той скалой, что стоит недвижимо посреди самой жуткой бури. К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой, просто желая вашего внимания. Не отталкивайте этих людей.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
Ночь
-5 .. -7 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-5 .. -7 C
Вечер
-7 .. -9 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}

2. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

3. Зато нас по головке погладят! {239}

4. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

6. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

7. Вытяжка подключена к вентиляции — штраф от 30 евро

8. В будущем году пенсионный возраст вырастет на три месяца

9. Запрет на полиэтиленовые пакеты: что изменится в магазинах с 1 января?

10. Автобусы и трамваи {175}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 6 января 2019 | 17:14

Насекомым 2019 года в Латвии объявлен малярийный комар

LSM

Насекомым года в Латвии выбран малярийный комар. Энтомолог Вальдемар Спунгис поясняет, что обычно насекомое года выбирают, чтобы выделить актуальные виды — особенно полезные, редкие или защищаемые, чтобы привлечь внимание общества к их важности, сообщает Латвийское радио 4.

Кроме того, говорит специалист, насекомое года может быть выбрано с целью дать определенный сигнал обществу. Так сделано и на этот раз: малярийный комар выбран насекомым года, чтобы привлечь внимание общества к изменениям климата.

«Меняется климат на планете, у нас появляются новые виды комаров, и, возможно, с ними могут прийти новые болезни. Поэтому нам необходимо обратить внимание на комаров, включая малярийных. Пока что ситуация в Латвии безопасная. Малярийные комары в Латвии есть, но нам пока не угрожают.

Еще о малярийном комаре: он у нас отрицательный персонаж, хотя в природе у него очень значимая роль, так как значительная часть этого вида является опылителями (растений). Много самцов и иногда самок. Личинки комаров живут в воде и очищают ее. Взрослые особи служат в качестве пищи для летучих мышей и пауков. В свою очередь, личинками комаров питаются рыбы и хищные водные беспозвоночные».

В прошлом году, когда отмечался юбилей государства — 100 лет независимости Латвийской Республики, Латвийское энтомологическое общество объявило насекомым года бабочку под названием «углокрыльница с-белое» за характерное пятно на ее крыльях в виде латинской буквы С — а она также является символом, которым в Древнем Риме обозначали число 100. 

LSM

Добавить комментарий

 