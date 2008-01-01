Насекомым 2019 года в Латвии объявлен малярийный комар

Новости Латвия | 6 января 2019 | 17:14

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Насекомым года в Латвии выбран малярийный комар. Энтомолог Вальдемар Спунгис поясняет, что обычно насекомое года выбирают, чтобы выделить актуальные виды — особенно полезные, редкие или защищаемые, чтобы привлечь внимание общества к их важности, сообщает Латвийское радио 4.

Кроме того, говорит специалист, насекомое года может быть выбрано с целью дать определенный сигнал обществу. Так сделано и на этот раз: малярийный комар выбран насекомым года, чтобы привлечь внимание общества к изменениям климата.

«Меняется климат на планете, у нас появляются новые виды комаров, и, возможно, с ними могут прийти новые болезни. Поэтому нам необходимо обратить внимание на комаров, включая малярийных. Пока что ситуация в Латвии безопасная. Малярийные комары в Латвии есть, но нам пока не угрожают.

Еще о малярийном комаре: он у нас отрицательный персонаж, хотя в природе у него очень значимая роль, так как значительная часть этого вида является опылителями (растений). Много самцов и иногда самок. Личинки комаров живут в воде и очищают ее. Взрослые особи служат в качестве пищи для летучих мышей и пауков. В свою очередь, личинками комаров питаются рыбы и хищные водные беспозвоночные».

В прошлом году, когда отмечался юбилей государства — 100 лет независимости Латвийской Республики, Латвийское энтомологическое общество объявило насекомым года бабочку под названием «углокрыльница с-белое» за характерное пятно на ее крыльях в виде латинской буквы С — а она также является символом, которым в Древнем Риме обозначали число 100.

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