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Новости Культура | 4 января 2019 | 20:08
Объявлена подача заявок на конкурсную выставку художников Латгальского региона
Уже седьмой раз Даугавпилсский арт-центр имени Марка Ротко приглашает к участию художников и студентов из городов и краев Латгальского региона на ежегодную конкурсную выставку художников Латгальского региона, в этом году на тему «Покой и напряжение».
Две противоположности XXI века – покой и напряжение, эти термины или характерные величины жизненной стихии сопровождают каждого в нашей повседневности. Каждый из нас различно видит и обосновывает эти характерные величины. В основе экзистенциальной жизни человека труда лежит покой, который позволяет ему, его семье, близким, друзьям, знакомым взаимно общаться и, основываясь на мирном, гармоничном и в то же время динамичном развитии, способствует его росту как личности.
Эти обозначения условны, потому что противоположность покою - напряжение, волнение, забота о себе и окружающем. Это характерные величины, которые все больше диссонируют в нас, в окружающих событиях, мероприятиях, жизненных ситуациях. В этом столетии мы должны уметь уживаться с двумя этими чисто человеческими характеристиками, сущность которых не одна и та же.
Представители творческих профессий Латгалии, художники – керамики, живописцы, графики, фотографы уже убедительно доказали, что их достижения гармоничны и соответственны, а не зависимое и тормозящее обстоятельство. 2019 год для каждого – воображаемый и изображенный совершенно отлично от ситуации мира и напряжения, как в прошлом году, как в десятки предыдущих лет.
Конкурсная выставка художников Латгальского региона «Покой и напряжение» в Арт-центре имени Марка Ротко будет открыта с 26 апреля по 23 июня 2019 года.
Ко времени открытия выставки будет издан каталог выставки.
ЗАЯВКА РАБОТ (ФОРМУ СМОТРЕТЬ НИЖЕ) С ФОТОГРАФИЯМИ РАБОТ (В РАЗРЕШЕНИИ 300 DPI) ВЫСЫЛАЕТСЯ ЭЛЕКТРОННО ДО 10 МАРТА 2019 ГОДА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: rotkocentrs@gmail.com
При подаче заявления художник согласен с тем, что фото работы/от могут быть использованы в публикациях, связанных с деятельностью Арт-центра имени Марка Ротко.
Ограничения в размерах и оформлении работ: минимальный размер картины: 60 × 80 см, без рамы; графические листы и фото просим подавать без рамы; желательный минимальный размер керамики, скульптуры: 30 х 30 х 30 см; без ограничений для оценки будут приняты произведения текстиля, видео, инсталляции и проекты межжанрового искусства (работы должны быть созданы в 2016-2018 годах).
По завершении выставки отдельные работы, соответствующие бюджетным возможностям Центра Ротко, могут быть закуплены для пополнения коллекции центра.
ДАЛЬНЕЙШУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧАСТИИ РАБОТ В ВЫСТАВКЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫШЛЮТ ПРЕТЕНДЕНТАМ ДО 20 МАРТА 2019 ГОДА.
Daugavpils.lv
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