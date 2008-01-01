Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

4 января

Именины:
Илва, Илвита, Сподра / Анастасия

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

То, что происходит непосредственно с вами и вокруг вас находится пока в начальной стадии. Вы еще можете внести некоторые коррективы по собственному вкусу.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
-4 .. -6 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-5 .. -7 C
Вечер
-4 .. -6 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

5. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

6. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

7. Автобусы и трамваи {175}

8. Вытяжка подключена к вентиляции — штраф от 30 евро

9. Ушли в мир иной...

10. "Наша партия" при поддержке "Согласия" отстранила от должности заместителя мэра Даугавпилса

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 4 января 2019 | 20:08

Объявлена подача заявок на конкурсную выставку художников Латгальского региона

Уже седьмой раз Даугавпилсский арт-центр имени Марка Ротко приглашает к участию художников и студентов из городов и краев Латгальского региона на ежегодную конкурсную выставку художников Латгальского региона, в этом году на тему «Покой и напряжение».

Две противоположности XXI века – покой и напряжение, эти термины или характерные величины жизненной стихии сопровождают каждого в нашей повседневности. Каждый из нас различно видит и обосновывает эти характерные величины. В основе экзистенциальной жизни человека труда лежит покой, который позволяет ему, его семье, близким, друзьям, знакомым взаимно общаться и, основываясь на мирном, гармоничном и в то же время динамичном развитии, способствует его росту как личности.

Эти обозначения условны, потому что противоположность покою - напряжение, волнение, забота о себе и окружающем. Это характерные величины, которые все больше диссонируют в нас, в окружающих событиях, мероприятиях, жизненных ситуациях. В этом столетии мы должны уметь уживаться с двумя этими чисто человеческими характеристиками, сущность которых не одна и та же.

Представители творческих профессий Латгалии, художники – керамики, живописцы, графики, фотографы уже убедительно доказали, что их достижения гармоничны и соответственны, а не зависимое и тормозящее обстоятельство. 2019 год для каждого – воображаемый и изображенный совершенно отлично от ситуации мира и напряжения, как в прошлом году, как в десятки предыдущих лет.

Конкурсная выставка художников Латгальского региона «Покой и напряжение» в Арт-центре имени Марка Ротко будет открыта с 26 апреля по 23 июня 2019 года.

Ко времени открытия выставки будет издан каталог выставки.

ЗАЯВКА РАБОТ (ФОРМУ СМОТРЕТЬ НИЖЕ) С ФОТОГРАФИЯМИ РАБОТ (В РАЗРЕШЕНИИ 300 DPI) ВЫСЫЛАЕТСЯ ЭЛЕКТРОННО ДО 10 МАРТА 2019 ГОДА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: rotkocentrs@gmail.com

При подаче заявления художник согласен с тем, что фото работы/от могут быть использованы в публикациях, связанных с деятельностью Арт-центра имени Марка Ротко.

Ограничения в размерах и оформлении работ: минимальный размер картины: 60 × 80 см, без рамы; графические листы и фото просим подавать без рамы; желательный минимальный размер керамики, скульптуры: 30 х 30 х 30 см; без ограничений для оценки будут приняты произведения текстиля, видео, инсталляции и проекты межжанрового искусства (работы должны быть созданы в 2016-2018 годах).

По завершении выставки отдельные работы, соответствующие бюджетным возможностям Центра Ротко, могут быть закуплены для пополнения коллекции центра.

ДАЛЬНЕЙШУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧАСТИИ РАБОТ В ВЫСТАВКЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫШЛЮТ ПРЕТЕНДЕНТАМ ДО 20 МАРТА 2019 ГОДА.

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 