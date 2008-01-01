В городском музее появилась новая мультимедийная программа

Новости Культура | 4 января 2019 | 20:05

В Даугавпилсском краеведческом и художественном музее год начался с приятного события: начала работать новая мультимедийная программа «Даугавпилс. Латгале. Латвия», созданная при поддержке Государственного фонда капитала культуры и Даугавпилсской думы.

Теперь каждый посетитель музея может отправиться в виртуальное путешествие по значимым местам Даугавпилса, история которых тесно связана с историей Латгалии и Латвийского государства в 1918 – 1940 годах. В основе виртуального путешествия – карта Даугавпилса 1939 года с 20 историческими остановками, хорошо знакомыми каждому горожанину. Более 500 фотографий и документов из фондов музея и архивов даугавпилсских семей позволят узнать и увидеть, насколько интенсивным было движение на только что построенном мосту Виенибас, как проходил большой праздник фигурного катания в Гайке, какая улица Даугавпилса была заасфальтирована первой, а так же много других интересных фактов. Шесть исторических остановок дополнены кинохрониками того времени из Латвийского государственного исторического архива.

Мультимедийная программа «Даугавпилс. Латгале. Латвия» создана на трех языках и будет интересна не только взрослым, но и юным посетителям. Помимо виртуального путешествия, в нее включены развлекательные моменты: малыши могу сложить паззл-открытку с видом города, а знатоки истории – проверить свои знания в познавательной игре.

Это – не первая мультимедийная программа, созданная в музее. Уже несколько лет посетители увлеченно изучают жизнь Даугавпилса 19 века, перелистывая страницы программы «Реверанс прошлого», а в прошлом году экспозицию дополнила виртуальная галерея «Наши земляки». Новая экспозиция – отличный повод отправиться в виртуальное путешествие во времени, которое наверняка впечатлит как даугавпилчан, так и гостей города.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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