6 января вход в Музей шмаковки по особой цене

Лев

23 июля

- 23 августа

Сегодня вы слишком легко можете забыть, что общаетесь с живыми людьми. Постарайтесь не довести до истерики всякого, кому придется с вами разговаривать, пусть это будет хотя бы каждый второй, лучше - каждый третий.