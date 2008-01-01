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Новости Культура | 4 января 2019 | 20:02

6 января вход в Музей шмаковки по особой цене

В первое воскресенье января, 6 января, стоимость билета для индивидуальных посетителей в Музей шмаковки в Даугавпилсе составит всего 1,75 EUR.

Посетителям музея предлагаются бесплатные аудиогиды на латышском, латгальском, русском, английском, литовском и немецком языках. В музее есть возможность отведать разные виды шмаковки (за 1 EUR предлагается дегустация одного вида напитка, за 2 EUR – трёх видов) и приобрести сувениры.

Время работы музея 2 сентября: 11:00 – 17:00.

Музей шмаковки предлагает занимательный рассказ о древнем алкогольном напитке Латгале - шмаковке, рецепт которой является составной частью кулинарного наследия.

Информация: www.smakovka.lv

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