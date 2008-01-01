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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 января
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Сегодня вы можете оказаться немножко слишком злопамятным. Следует учитывать, что это треплет в первую очередь ваши собственные нервы.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 4 января 2019 | 19:59
Пятница, 4 января: ветер стихнет, но похолодает
Сегодня ветер немного стихнет, а его скорость составит 5-15 метров в секунду. При этом усилится мороз, но к вечеру вновь потеплеет, прогнозируют синоптики.
После богатой на снегопады ночи днем количество осадков уменьшится. Снег прогнозируется во второй половине дня лишь на в восточных районах Латвии.
В Риге днем столбик термометра опустится до -2..-4 градусов. Весь день будет облачно, без существенных осадков. Скорость ветра составит 7-14 м/с.
Медицинский тип погоды четвертый — особо неблагоприятный.
LSM
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