Пятница, 4 января: ветер стихнет, но похолодает

Новости Латвия | 4 января 2019 | 19:59

Сегодня ветер немного стихнет, а его скорость составит 5-15 метров в секунду. При этом усилится мороз, но к вечеру вновь потеплеет, прогнозируют синоптики.

После богатой на снегопады ночи днем количество осадков уменьшится. Снег прогнозируется во второй половине дня лишь на в восточных районах Латвии.

В Риге днем столбик термометра опустится до -2..-4 градусов. Весь день будет облачно, без существенных осадков. Скорость ветра составит 7-14 м/с.

Медицинский тип погоды четвертый — особо неблагоприятный.

LSM



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