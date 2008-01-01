В новом году отсортированный мусор будут вывозить бесплатно в два раза чаще

Новости Общество | 3 января 2019 | 17:50

В конце прошлого года в секторе частной застройки ни территории Даугавпилса была введена услуга по бесплатному вывозу отсортированных бытовых отходов. С января этого года специализированная машина будет курсировать не раз в месяц, как это было до сих пор, а в два раза чаще.

С октября, когда услуга была введена в тестовом режиме, специалисты тщательно анализировали спрос и работали над усовершенствованием маршрута. Так как жители активно пользовались возможность сдать отсортированный мусор бесплатно, в их интересах изыскали возможность удвоить количество рейсов.

Сдать отходы, пригодные для повторной переработки, можно будет уже на следующей неделе. В понедельник мусор будут забирать с Нового Строения в районе от ул.18 Новембра до ул.Славу, во вторник – с Нового Строения от ул.18 Новембра до ул.Силикату, из Ругелей, Черепова и Гайка. В среду будет обслуживаться Грива в районе ул.Лиела, Лигинишки, Центр и поселок Железнодорожников, в четверг – район Гривы у 6-й школы и Нидеркуны. На Юдовку, в Стропы, Крыжи и Новые Стропы машина приедет в пятницу, а в субботу она будет курсировать по Старому и Новому Форштадту, Средней Погулянке, Межциемсу, Крепости и микрорайону Визбули.Мешки с отсортированной упаковкой нужно оставить напротив дома до 7 часов утра. Те мешки, в которых будет констатирована примесь бытовых или других отходов, не пригодных для повторной переработки, забирать не будут.

Жители многоквартирных домов так же могут уменьшить количество отходов, вывозимых платно. Для этого отсортированный мусор нужно просто выбросить в специально маркированный контейнер, которых в разных микрорайонах города установлено более 100 штук.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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