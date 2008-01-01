На очистку улиц Даугавпилса от снега брошены все силы

Новости Общество | 3 января 2019 | 17:39

Утром 3 января, после интенсивного снегопада, длившегося всю ночь, VAS „Latvijas valsts ceļi” сообщило о затрудненном движении практически на всех дорогах страны. Больше всего в эту ночь замело Северное Видземе и Латгалию. Даугавпилс, как и большую часть Латвии, тоже щедро покрыло снегом. Коммунальные службы работают в интенсивном режиме, чтобы как можно быстрее очистить проезжую часть и тротуары города.

AS “Daugavpils SpecATU”, в ведении которого находится уборка даугавпилсских улиц, уже вчера после обеда бросило все силы на уборку. Работы продолжались ночью и рано утром.

Специалисты отмечают, что уборка улиц – это технологический процесс, для успешной реализации которого необходимо соблюдать некоторые условия. Сначала выпавший снег нужно посыпать специальной смесью, чтобы он растаял и не прикатался. Химическая реакция занимает определенное время, после чего снег счищают с поверхности дороги и просыпают ее повторно, чтобы растаял следующий слой, который выпадет потом. Процесс повторяют, пока не закончится снегопад.

На данный момент на работы выведена вся техника автопарка AS „Daugavpils SpecATU”. Каждая машина выполняет определенную функцию и предназначена для уборки определенной территории.

В первую очередь приводят в порядок места с наибольшей интенсивностью движения: проезжую часть и тротуары в центре, а так же магистрали и пути курсирования общественного транспорта. В течение 6 часов с момента завершения снегопада убираются дороги класса А, А1 и В со всех микрорайонах города.

Тем не менее, специалисты VAS „Latvijas valsts ceļi” и AS „Daugavpils SpecATU” напоминают, что, как бы интенсивно не велась работа, во время снегопада заносы могут образовываться повторно и на тех участках, где недавно работала техника. Поэтому автолюбителей призывают соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасную скорость передвижения.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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